Pellicules chez le chat : cette habitude dans votre salon abîme sa peau sans que vous vous en rendiez compte

En plein hiver, votre salon surchauffé peut transformer le pelage de votre chat en véritable boule de neige. Que cachent vraiment ces pellicules chez le chat apparemment sain ?

Vous caressez votre chat tranquillement sur le canapé, son poil est doux, brillant… jusqu’au moment où une pluie de petits points blancs tombe sur votre pantalon sombre. L’image d’un animal « sale » vient souvent à l’esprit, ou celle de parasites qui envahiraient la maison. En réalité, la scène raconte surtout quelque chose de sa peau.

Chez beaucoup de chats d’intérieur, surtout en hiver, ces flocons ne viennent ni d’un manque de toilettage ni forcément de puces. Les vétérinaires parlent de pellicules chez le chat liées à un véritable squamosis hivernal, une desquamation saisonnière qui accompagne nos habitudes de vie bien chauffées. Le coupable se trouve très souvent… au niveau des murs et des radiateurs.

Pellicules chez le chat : quand le chauffage assèche la peau

Pour garder 21 ou 22 °C au salon, le chauffage fait chuter l’humidité de l’air en dessous d’environ 40 %. Pour nous, cela donne une gorge un peu sèche. Pour un chat, dont l’équilibre cutané reste plus fragile, cet air sec agit comme une éponge. L’eau s’évapore, le film hydrolipidique qui protège la peau, mélange de sébum et de sueur, se fissure.

Une fois cette barrière abîmée, les cellules mortes se détachent trop vite et forment ces petites « écailles » blanches visibles sur le pelage sombre. Ce squamosis hivernal apparaît surtout sur le dos des chats d’appartement, installés près d’un radiateur ou d’une baie vitrée. Une peau déjà sensible, un âge avancé ou une alimentation pauvre en bons gras renforcent encore ce terrain sec.

Nourrir la peau de l’intérieur : oméga-3 et gestes simples anti-pellicules

Le premier réflexe est souvent de laver l’animal pour « enlever » les pellicules. Pour une simple peau sèche, ce bain retire le peu de sébum protecteur qui reste et aggrave le problème. La réparation se fait surtout de l’intérieur, en apportant à l’organisme les acides gras essentiels, notamment les oméga-3, et des vitamines A et E qui aident la barrière cutanée à se reconstruire.

Concrètement, les vétérinaires conseillent d’ajouter dans la ration une petite quantité d’huile de poisson de qualité, comme le saumon ou la sardine, ou des compléments formulés pour chats. En parallèle, quelques gestes quotidiens aident la peau à reprendre son souffle :

viser une humidité de 40 à 50 % avec un humidificateur ou des bols d’eau posés sur les radiateurs ;

ou des bols d’eau posés sur les radiateurs ; éloigner le couchage des sources de chaleur directe ;

brosser doucement pour retirer les squames sans irriter.

Combien de temps pour faire disparaître les pellicules et quand consulter

La peau du chat suit un cycle de renouvellement d’environ 21 jours. Même avec de bons oméga-3 et un air réhumidifié, les pellicules ne s’effacent donc pas en deux nuits. En général, on observe d’abord un poil moins terne, puis une diminution nette des flocons au bout de trois semaines, à condition de maintenir ces nouvelles habitudes.

Si les pellicules persistent au-delà de ce délai, s’étendent ou s’accompagnent de démangeaisons intenses, rougeurs, croûtes ou zones sans poils, le tableau change. Une infestation par des puces ou des acariens, une mycose comme la teigne, des allergies ou une maladie interne peuvent alors être en cause. Un examen vétérinaire permet de rechercher ces problèmes et, si besoin, de prescrire un shampoing médical ou un traitement ciblé, tandis que pour beaucoup de chats d’intérieur en hiver, corriger l’air sec et l’apport en lipides suffit à faire disparaître la « neige » sur le canapé.