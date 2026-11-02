Il a posé trois gros rochers sur l'herbe pour bloquer les voitures : à la nuit tombée, les gendarmes sont arrivés avec un mètre

Excédé par le stationnement devant son portail, un propriétaire cale trois rochers sur l’herbe au bord de la route. Quand les gendarmes arrivent de nuit avec leur mètre, il comprend que le vrai problème n’est plus seulement ses voisins pressés.

Sur le talus, devant sa maison, il a calé trois gros rochers. Marre des voitures qui écrasaient la bordure et labouraient le gazon. L’idée lui a semblé évidente, presque maligne. Mais à la nuit tombée, après un choc, les gendarmes sont arrivés, mètre à la main, pour mesurer l’écart avec le bitume.

Cette scène, racontée par des riverains excédés, résume un réflexe que nous avons tous déjà eu : poser un obstacle pour empêcher le stationnement pile devant chez soi. Rochers, jardinières, blocs de béton… En apparence, rien de plus logique. Pourtant, entre route et jardin, une ligne invisible peut transformer ce “bricolage” en infraction salée.

Trois rochers sur l’herbe… et la frontière invisible entre route et jardin

Dans beaucoup de rues, la bande d’herbe au bord du bitume fait en réalité partie du domaine public routier. On l’appelle l’accotement. Même si le riverain la tond, y plante quelques fleurs ou y aligne des rochers, elle reste souvent à la collectivité. C’est exactement ce que les gendarmes regardent quand un vélo ou un scooter percute un bloc posé là.

Pour savoir où s’arrête la route et où commence le terrain privé, la mairie délivre un arrêté d’alignement. Ce document trace la frontière juridique. Sans lui, difficile de jurer que “l’herbe est à moi”. Et si les rochers empiètent sur l’accotement, ils seront vus comme un dépôt sauvage sur la voie publique.

Ce que dit la loi sur ces rochers “anti-stationnement”

L’article R116-2 du code de la voirie routière vise ceux qui, sans autorisation préalable, occupent ou encombrent le domaine public routier. Trois rochers posés sur un accotement sont assimilés à un dépôt. La sanction théorique ? Une contravention de 5e classe, jusqu’à 1 500 € d’amende, portée à 3 000 € en cas de récidive selon l’article 131-13 du code pénal.

Beaucoup de riverains rappellent que le stationnement devant un portail carrossable est interdit par l’article R417-10 du code de la route, avec une amende de 35 € pour stationnement gênant. C’est vrai… mais cela ne donne pas le droit de transformer trottoir et herbe en muraille privée. Sans permission de voirie ni Autorisation d’Occupation Temporaire, rochers et jardinières sur trottoir restent illégaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sécurité juridique 1/10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le rocher bloque la place, mais sur trottoir il est interdit et peut coûter cher. 💡 Le petit plus : Avant tout obstacle, passer par la mairie pour un marquage ou des potelets officiels change tout. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Caler un rocher au ras du bitume en pensant être chez soi sans vérifier l’alignement ni demander d’autorisation.

Les bons réflexes pour protéger son portail sans caillou piégé

En cas d’accident, celui qui a posé le rocher en a la garde. L’article 1242 du code civil le rend responsable des dégâts causés par cette “chose” : carrosserie abîmée, chute d’un cycliste, soins à rembourser.

Pour récupérer un accès dégagé, mieux vaut activer d’autres leviers : dialogue avec les voisins, photos datées d’un stationnement gênant, appel à la police municipale, demande de marquage jaune ou de potelets posés par la mairie. Et côté jardin, massifs ou grandes jardinières en retrait, bien sur son terrain, restent de vraies options déco.