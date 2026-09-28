Vous garez votre voiture devant votre garage ? Cette règle du Code de la route peut vous coûter très cher

Vous pensez être chez vous en vous garant devant votre garage, pourtant un simple papillon rose peut vous rappeler le contraire. Que reproche vraiment la loi à ce stationnement si banal ?

Il y a ce geste automatique : rentrer du travail, braquer les roues, se coller juste devant son portail ou sa porte de garage. Après tout, le garage est à vous, le terrain aussi, et personne ne devrait venir vous disputer ce coin de rue. Jusqu’au matin où un papillon rose de 35 € vous attend sous l’essuie-glace.

Pour la police municipale, ce bout de trottoir n’appartient à personne, pas même au propriétaire. La loi le classe dans le domaine public, au même titre que le reste de la rue, ce qui surprend plus d’un automobiliste. Avant le prochain PV, mieux vaut comprendre comment la règle s’applique devant votre garage.

Je me gare devant chez moi depuis des années… et pourtant je suis en infraction

Scénario typique : un riverain se gare chaque soir devant son garage, sur le bateau de trottoir, pendant dix ans. Un jour, un agent passe, verbalise, et la colère monte : « Je ne gêne personne, c’est chez moi ! ». Pour la loi, le véhicule occupe pourtant une zone réservée à la circulation de tous, pas une place privée.

Cette impression d’injustice est renforcée par le fait de payer des impôts locaux, parfois une taxe de garage, tout en se voyant refuser ce stationnement. Dans la pratique, les agents appliquent une règle simple : éviter qu’un particulier ne s’approprie durablement un espace commun, même de quelques mètres.

Ce que le Code de la route dit vraiment de l’espace devant votre garage

L’article R.417-10 du Code de la route est explicite : constitue un stationnement gênant le fait de laisser un véhicule devant les « entrées carrossables des immeubles riverains ». Une entrée carrossable, c’est tout accès où une voiture peut théoriquement entrer ou sortir : porte de garage donnant sur la rue, portail, rampe d’accès, cour accessible. Peu importe que l’ouverture soit chez vous, la zone située sur la chaussée ou le bateau de trottoir reste publique.

L’amende forfaitaire est de 35 € (contravention de 2e classe), minorée à 22 € si le paiement est rapide et majorée à 75 € en cas de retard. Aucune perte de points n’est prévue. Si la voiture mord aussi sur le trottoir ou un passage piéton, le stationnement devient « très gênant » et la note grimpe à 135 €. En l’absence du conducteur, ou en cas de refus de bouger, l’immobilisation puis la mise en fourrière peuvent suivre, avec des frais bien plus salés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies possibles 200 € et + 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En respectant l’interdiction de se garer sur le bateau de trottoir et en demandant un marquage officiel en mairie, on se cale exactement sur ce que prévoit le Code de la route. La règle devient lisible pour tout le monde, ce qui réduit fortement les PV, les frais de fourrière et les tensions avec les voisins. 💡 Le petit plus : profiter de la demande de marquage pour évoquer avec la mairie la visibilité, l’accessibilité poussettes et fauteuils, afin de sécuriser tout le trottoir devant la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : penser qu’un panneau « interdit de stationner » posé soi-même, une chaîne ou sa plaque d’immatriculation sur le portail protègent d’un PV, et installer ces obstacles sur le domaine public.

Les cas où vous pouvez vraiment vous garer « chez vous » sans risque

La bonne nouvelle, c’est qu’il reste des solutions pour stationner en paix. Une voiture garée entièrement sur une parcelle privée, portail fermé, sans dépasser sur le bateau ni le trottoir, ne pose aucun problème. Certains propriétaires choisissent de reculer leur portail ou d’aménager une place dans la cour afin de dégager complètement la voie publique.

Pour sécuriser l’accès, la parade la plus solide reste de demander à la mairie un marquage officiel, comme une ligne jaune devant l’entrée carrossable. Ce trait peint rappelle la règle à tout le monde et facilite l’intervention de la police en cas de véhicule gênant. À l’inverse, plots, chaînes et panneaux « interdit de stationner » achetés en magasin n’ont aucune valeur juridique et peuvent eux-mêmes être sanctionnés.