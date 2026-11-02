Les couvreurs n'en peuvent plus de le répéter : ces plaques ondulées d'avant 1997 ne se donnent jamais au voisin, même pour son poulailler

En France, depuis 1997, couvreurs et collectivités alertent sur ces plaques fibrociment d’abri de jardin échangées entre voisins. Que cache vraiment ce faux bon plan pour un poulailler ?

Un samedi matin, les bras chargés d’outils, on démonte enfin ce vieil abri de jardin qui fuyait à chaque averse. Au sol, les grandes plaques ondulées grises en fibrociment attendent leur sort… et le voisin passe justement la tête par-dessus la haie : il rêve d’un toit pour son futur poulailler.

L’idée paraît pleine de bon sens : réemploi, zéro dépense, un petit service qui entretient la bonne entente. Pourtant, les couvreurs l’ont répété mille fois : ces plaques grises d’avant 1997 peuvent cacher de l’amiante, et le simple fait de les donner est interdit. Alors, comment faire quand le réflexe anti-gaspi se heurte à la loi et à la santé ?

Le faux bon plan des vieilles plaques ondulées pour le poulailler

Dans beaucoup de jardins, les toitures d’abris, garages ou anciens hangars ont été posées il y a plusieurs décennies, à une époque où l’amiante-ciment était la star des matériaux “pratiques”. Résultat : dès qu’on démonte, on se retrouve avec ces fameuses plaques ondulées grises, encore solides, qu’on a spontanément envie d’offrir pour couvrir un poulailler ou un bûcher.

Pourtant, transformer ces plaques en toit de poulailler suppose souvent de les déplacer plusieurs fois, de les recouper, de les percer. Or, même “lié” dans le fibrociment, l’amiante libère des fibres dès qu’on casse, qu’on tronçonne ou qu’on ponce. Le risque respiratoire ne concerne plus seulement le propriétaire initial, mais aussi le voisin, sa famille, ses animaux… et tout le jardin autour.

Ce que dit vraiment la loi sur l’amiante et les dons entre voisins

Depuis le 1er janvier 1997, le décret n°96-1133 interdit en France la fabrication, l’importation, la mise sur le marché et la cession d’amiante et de tout produit qui en contient. Le texte parle de cession “à quelque titre que ce soit” : cela englobe la vente, l’échange, mais aussi le simple don entre voisins. Offrir des plaques de toiture suspectées d’amiante pour un poulailler revient donc juridiquement à remettre en circulation un matériau interdit.

Les plaques en fibrociment posées avant 1997 contiennent très probablement de l’amiante, mais ni la couleur grise, ni la forme ondulée ne permettent d’en être sûr à l’œil nu. Seule une analyse ou un repérage amiante lève le doute. Tant que ce doute existe, céder ces plaques, même gratuitement, expose à faire circuler un produit potentiellement dangereux. Nous avons tous déjà eu envie de dire “prends-les, ça t’évitera d’acheter”, mais dans ce cas précis, il vaut mieux s’abstenir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité juridique Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En refusant toute cession de plaques de fibrociment anciennes et en les faisant évacuer via la filière amiante de la collectivité, on respecte le décret de 1996, on évite de casser ou découper le matériau et on limite au maximum la dispersion de fibres dans le jardin. 💡 Le petit plus : proposer au voisin de chercher avec lui un toit de poulailler sûr (bac acier ou plaques neuves sans amiante) désamorce souvent le conflit. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : donner ou vendre vos vieilles plaques ondulées grises à un particulier, ou les déposer comme de simples gravats en déchèterie ou dans la nature.

Que faire de ces plaques et quoi répondre au voisin

Si la toiture de l’abri est encore en place, le plus sûr reste de demander l’avis d’un couvreur ou d’une entreprise spécialisée. Lorsque les plaques de toiture d’abri de jardin en fibrociment sont déjà au sol, quelques réflexes limitent les risques : mouiller, ne pas casser, éviter les outils électriques et les stocker à l’écart, en attendant une collecte spécifique.

Pour l’évacuation, ni la déchèterie classique ni le fossé derrière la haie ne sont des options. De nombreuses communautés de communes organisent des collectes d’“amiante lié” sur inscription, avec des consignes précises. Un simple appel au service déchets permet de connaître les dates et modalités. Face au voisin, une phrase claire aide : “La loi m’interdit de céder ces plaques, elles sont peut-être amiantées, mais je peux t’aider à trouver une solution sûre pour ton poulailler avec des matériaux neufs, sans amiante.” Plaques fibrociment abri de jardin amiante, le trio gagnant reste donc prudence, filière adaptée… et explications bienveillantes.