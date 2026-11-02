Tout le monde range les outils en novembre : c'est pourtant là que les paysagistes plantent la clématite tangutica pour l'hiver

En novembre, quand la plupart rangent le sécateur, les paysagistes installent la clématite tangutica au pied des grillages et pergolas. Quel spectacle transforment-ils ainsi leur jardin d’hiver ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Clematis tangutica 🌸 Nom courant Clématite tangutica (clématite du Tangout) 📏 Dimensions 3 à 5 m de haut x 1,5 à 2 m de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, pied à l’ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

En novembre, le jardin se vide doucement : les hostas ont disparu, les hydrangeas se sont fanés, les massifs d’été pendent sous les premières gelées. Beaucoup ont rangé le sécateur et fermé le cabanon jusqu’au printemps, convaincus que la saison est terminée.

Pendant ce temps, les paysagistes s’affairent encore au pied des clôtures et des pergolas. Ils installent une grimpante à petites fleurs jaunes, presque discrète l’été, mais qui transforme un grillage banal en tableau de givre en plein mois de janvier : la clématite tangutica. Et c’est justement maintenant qu’il faut la planter pour profiter du spectacle.

Clématite tangutica : une grimpante jaune pensée pour l’hiver

Cousine moins connue des grandes clématites à fleurs violettes, la clématite tangutica déploie de juillet à septembre de petites clochettes jaune vif, épaisses, comme des lanternes retournées. Puis le vrai show commence : chaque fleur a laissé place à un pompon plumeux, un akène argenté qui reste accroché de l’automne jusqu’au cœur de l’hiver et capte la moindre lumière.

Grimpant facilement entre 3 et 5 m, ce nuage de plumets habille une vieille clôture, une pergola ou même un arbre un peu nu. Rusticité annoncée autour de -20 °C, feuillage caduc, vigueur impressionnante : cette plante a été pensée pour nos hivers français, à condition de lui offrir un sol drainé et un support solide.

Novembre, le mois secret des paysagistes pour la planter

Alors que nous avons tous déjà décroché les tuyaux et remisé les outils, les professionnels profitent encore de la chaleur résiduelle du sol. En novembre, la terre est fraîche mais tiède, la pluie aide à arroser en profondeur et la plante a plusieurs semaines pour fabriquer des racines avant les grands froids, sans stress de canicule ni de manque d’eau.

Dans la plupart des régions, on plante donc en novembre hors gel ; en climat doux, on peut prolonger jusqu’en décembre, en montagne on vise plutôt le début du mois avec un paillage protecteur. Les erreurs classiques à éviter sont simples :

installer la plante dans un sol détrempé qui garde l’eau au pied ;

oublier le support, la laisser ramper au sol ;

la tailler dès l’automne et perdre tous les futurs plumets.

Les bons gestes pour qu’elle illumine vos hivers pendant des années

Pour planter, on creuse un trou large, on mélange la terre du jardin avec du compost, on draine le fond si le sol est lourd, puis on enterre légèrement le collet, de 5 à 10 cm. Un arrosage copieux tasse la terre, un paillage de feuilles ou de paillettes de lin garde le pied à l’ombre tandis que les tiges filent vers le soleil sur leur treillage.

Côté entretien, cette clématite du groupe 3 fleurit sur le bois de l’année : on laisse donc les plumets en place tout l’hiver, puis on taille en fin février-mars, en rabattant les tiges à 30–50 cm ou d’environ un tiers. Un apport de compost au printemps et quelques arrosages en période de sécheresse ont suffi à la garder vigoureuse. Comme toutes les clématites, elle est légèrement toxique : on évite simplement de laisser enfants et animaux mâchouiller ses tiges, et on la laisse faire le reste.