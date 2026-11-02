Après un gratin, ne servez plus de mousse au chocolat : ce dessert au citron à 3 ingrédients change tout

Après un gratin ou une daube bien gratinée, ce dessert au citron ultraléger a pris la place de la traditionnelle mousse au chocolat. Avec un simple citron, de la crème et un basique du placard, la table change d’humeur sans alourdir personne.

À table, la chaleur du gratin flotte encore quand arrive, du frigo, un parfum de citron vif. Sous la cuillère, une mousse claire, qui tremble comme un nuage. Rien à voir avec une fin de repas plombée par une mousse au chocolat.

Depuis qu’on sert cette mousse au citron légère après un gratin, plus personne ne décline le dessert. Trois ingrédients du placard, dix minutes de travail : le reste se fait au frais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Le jus et le zeste d’1 citron non traité

✅ 200 ml d’eau et 80 g de sucre

✅ 50 g de fécule de maïs

✅ 500 ml de crème entière épaisse 30–35 % et 100 g de sucre glace

Pourquoi cette mousse au citron a remplacé la mousse au chocolat après un gratin

Après une daube, un gratin de saison ou une tarte salée, on redoute souvent le dessert qui achève tout le monde. Ici, c’est l’inverse : cette mousse au citron sans œufs réveille le palais. L’acidité coupe le gras du plat, la crème caresse, la texture reste légère. On se ressert sans se sentir lourd.

Avec un citron, un peu d’eau, de fécule, de sucre et de crème, on reste dans la mousse au citron facile, un vrai dessert léger après un gratin.

Recette pas à pas : la mousse au citron légère (sans œufs, sans pâte)

La base ressemble à une petite crème au citron épaissie à la fécule, que l’on marie ensuite à une chantilly glacée. Tout se joue sur deux détails : des préparations bien froides et des gestes très doux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Zester et presser le citron, puis fouetter hors du feu eau, sucre, fécule, jus et zeste jusqu’à obtenir un mélange lisse. Technique : Chauffer à feu moyen en remuant sans arrêt jusqu’à ce que la crème citronnée épaississe et nappe la spatule. Cuisson : Verser dans un saladier, filmer au contact et laisser refroidir complètement, puis monter la crème très froide en chantilly avec le sucre glace. Finition : Assouplir la crème au citron froide, l’incorporer délicatement à la chantilly en plusieurs fois, remplir les verrines et réfrigérer au moins deux heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert La fécule fige doucement le jus de citron en refroidissant ; la chantilly, pleine d’air, apporte le volume. Ensemble, elles donnent une mousse légère et stable sans gélatine. ✨ Le twist gourmand : Au fond des verrines, une cuillerée de biscuits sablés émiettés donne un faux air de tarte au citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : N’ajouter jamais la crème au citron tiède dans la chantilly, ni ne la fouetter trop longtemps : la mousse retombe et devient lourde.

Comment la servir après un repas copieux (gratin, daube, plat d’automne)

On sert cette mousse très froide, dans de petites verrines : après un gratin, une portion suffit. Juste avant de la poser sur la table, on ajoute un peu de zeste frais et quelques miettes de sablés ou d’amandes torréfiées.