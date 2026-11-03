Apéro : oubliez le houmous, cette tartinade orange à la courge rôtie va tout changer si vous évitez ce geste
À l’heure de l’apéro, le potimarron rôti détrône le houmous dans un dip orange ultra crémeux au fromage frais. Comment cette tartinade simple devient-elle la star de l’automne ?
Sur la table basse, la même coupelle de houmous revient un peu trop souvent. À côté, un bol orange flamboie : purée de potimarron rôti, tiède, parfumée de châtaigne, d’huile d’olive et d’épices douces.
En quelques gestes, ce dip potimarron rôti devient la tartinade de potimarron au fromage frais que tout l’apéro se dispute, dans un apéro végétarien de saison. On voit comment la réussir sans fadeur ni eau.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 potimarron d’environ 800 g + 2 c. à soupe (20 ml) d’huile d’olive
- ✅ 150 g de fromage frais nature + 1 petite gousse d’ail
- ✅ 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron + ½ c. à café de paprika fumé + ½ c. à café de cumin moulu
- ✅ Sel fin, poivre noir moulu + graines de courge ou fruits secs torréfiés pour servir
Pourquoi cette tartinade de potimarron enterre le houmous classique
Avec le potimarron rôti, on garde le côté réconfortant de l’apéro, mais en plus coloré, plus léger. Sa chair sucrée caramélise au four, se mixe avec le fromage, et cette tartinade potimarron apéro qui change du houmous devient la star sur du pain grillé.
Les 3 secrets d’une tartinade de potimarron vraiment crémeuse
Premier secret : un potimarron rôti à 200 °C, 30 à 35 minutes, peau laissée, jusqu’à chair fondante et bords dorés. Surtout pas d’eau ni de vapeur. Ensuite, on mixe tiède avec le fromage et on équilibre avec citron, paprika fumé et cumin. Un court passage au frais finit de la raffermir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; laver le potimarron, retirer les graines, le couper en quartiers avec la peau.
- Technique : Les poser sur une plaque avec la gousse d’ail, arroser d’huile d’olive, saler, poivrer et mélanger.
- Cuisson : Cuire 30 à 35 minutes jusqu’à chair très tendre et bords dorés ; laisser tiédir quelques minutes.
- Finition : Mixer 500 g de potimarron rôti avec fromage frais, citron, épices ; rectifier, verser en bol, huile et graines dessus.
Variante feta-miel : le twist qui rend tout le monde accro
Envie d’un twist ? On peut mixer un peu de feta et de miel dans la base, puis servir avec noix, crudités et crackers bien grillés.
En bref
- 🥕 Sur la table d’apéro, le houmous s’efface au profit d’une tartinade de potimarron au fromage frais, colorée, réconfortante et pensée pour l’automne.
- 🔥 La recette mise sur un potimarron rôti, un mixage précis et quelques épices douces pour transformer la courge en dip potimarron rôti onctueux.
- 🌿 Ajustements de texture, repos au frais et twist feta-miel esquissent une tartinade potimarron apéro qui change du houmous tout en restant étonnamment légère.
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