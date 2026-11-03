Apéro : oubliez le houmous, cette tartinade orange à la courge rôtie va tout changer si vous évitez ce geste

À l’heure de l’apéro, le potimarron rôti détrône le houmous dans un dip orange ultra crémeux au fromage frais. Comment cette tartinade simple devient-elle la star de l’automne ?

Sur la table basse, la même coupelle de houmous revient un peu trop souvent. À côté, un bol orange flamboie : purée de potimarron rôti, tiède, parfumée de châtaigne, d’huile d’olive et d’épices douces.

En quelques gestes, ce dip potimarron rôti devient la tartinade de potimarron au fromage frais que tout l’apéro se dispute, dans un apéro végétarien de saison. On voit comment la réussir sans fadeur ni eau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 potimarron d’environ 800 g + 2 c. à soupe (20 ml) d’huile d’olive

✅ 150 g de fromage frais nature + 1 petite gousse d’ail

✅ 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron + ½ c. à café de paprika fumé + ½ c. à café de cumin moulu

✅ Sel fin, poivre noir moulu + graines de courge ou fruits secs torréfiés pour servir

Pourquoi cette tartinade de potimarron enterre le houmous classique

Avec le potimarron rôti, on garde le côté réconfortant de l’apéro, mais en plus coloré, plus léger. Sa chair sucrée caramélise au four, se mixe avec le fromage, et cette tartinade potimarron apéro qui change du houmous devient la star sur du pain grillé.

Les 3 secrets d’une tartinade de potimarron vraiment crémeuse

Premier secret : un potimarron rôti à 200 °C, 30 à 35 minutes, peau laissée, jusqu’à chair fondante et bords dorés. Surtout pas d’eau ni de vapeur. Ensuite, on mixe tiède avec le fromage et on équilibre avec citron, paprika fumé et cumin. Un court passage au frais finit de la raffermir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; laver le potimarron, retirer les graines, le couper en quartiers avec la peau. Technique : Les poser sur une plaque avec la gousse d’ail, arroser d’huile d’olive, saler, poivrer et mélanger. Cuisson : Cuire 30 à 35 minutes jusqu’à chair très tendre et bords dorés ; laisser tiédir quelques minutes. Finition : Mixer 500 g de potimarron rôti avec fromage frais, citron, épices ; rectifier, verser en bol, huile et graines dessus.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Au four, la chair de potimarron perd de l’eau et concentre ses sucres ; la coloration à 200 °C fait ressortir ses notes de châtaigne. Mélangée tiède à un fromage frais assez gras, elle forme une émulsion lisse. Le jus de citron réveille les saveurs et allège la sensation de gras. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet planche de restaurant, on ajoute un peu de feta et une cuillerée de miel, puis on sert la tartinade parsemée de yaourt grec, noix torréfiées et thym. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le potimarron à l’eau ou le mixer brûlant avec le fromage donne une purée aqueuse, qui tranche et impossible à rendre crémeuse.

Variante feta-miel : le twist qui rend tout le monde accro

Envie d’un twist ? On peut mixer un peu de feta et de miel dans la base, puis servir avec noix, crudités et crackers bien grillés.