Ce houmous maison ultra soyeux fait oublier le supermarché si vous arrêtez de faire cette erreur au mixeur
À l’heure de l’apéro, ce houmous maison onctueux promet de reléguer les versions industrielles au rang de mauvais souvenir. Trois gestes suffisent pour obtenir cette texture soyeuse irrésistible.
La texture soyeuse de ce houmous maison vous fera oublier instantanément le goût fade et caoutchouteux de celui de supermarché
Au premier coup de cuillère, un bon houmous doit filer sur le pain, lisse et brillant, sans faire de bloc pâteux. Odeur de sésame grillé, pointe de citron, texture presque mousseuse : c’est ce que promet cette version maison.
Loin du goût fade et caoutchouteux des barquettes du rayon frais, ce houmous maison onctueux s’appuie sur trois gestes simples : un mixage en deux temps, une émulsion tahini-citron bien montée et un filet d’eau très froide pour la rendre soyeuse.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de pois chiches cuits, bien égouttés (bocal ou conserve)
- ✅ 80 g de tahini (purée de sésame) + jus d’1 citron jaune
- ✅ 1 petite gousse d’ail, 1/2 c. à c. de cumin moulu, sel, poivre
- ✅ 60 à 90 ml d’eau très froide, 3 c. à s. d’huile d’olive, toppings au choix
Pourquoi le houmous du commerce est souvent pâteux
Dans le commerce, le houmous est souvent préparé avec peu de tahini et beaucoup de pois chiches mixés trop vite. Résultat : une masse compacte, granuleuse, qui manque de parfum et colle au palais.
Pour un houmous sans effet pâteux, on revoit tout : plus de purée de sésame, assez de liquide et un mixage long qui polit la purée jusqu’au velours.
La méthode pas à pas pour une texture soyeuse
Le point d’équilibre pour un houmous ultra crémeux : environ 300 g de pois chiches pour 80 g de tahini, plus le jus d’un citron. On commence par mixer seuls tahini et citron, puis on ajoute les pois chiches, enfin l’eau très froide pour ajuster la souplesse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer et égoutter les pois chiches ; option : les tiédir rapidement avec un peu de jus.
- Technique : Mixer tahini et jus de citron 30 secondes, puis ajouter ail, cumin, sel, huile d’olive.
- Cuisson : Ajouter les pois chiches (tièdes ou non) et mixer au moins une minute, en raclant les bords.
- Finition : Verser l’eau glacée en filet jusqu’à une crème souple ; rectifier assaisonnement, dresser, finir avec toppings.
Toppings, accompagnements et conservation sans perdre l’onctuosité
On sert ce houmous comme en mezze : tourbillon d’huile d’olive, paprika, pois chiches entiers, herbes fraîches, éventuellement un ruban de yaourt. Au frais, il se garde 3 à 4 jours ; un trait d’eau froide et un petit mixage lui rendent son moelleux.
Sources
En bref
- 🍽️ À l’heure de l’apéro, un houmous maison onctueux promet de remplacer les barquettes pâteuses du supermarché sur la table.
- 🧄 La recette s’appuie sur des pois chiches cuits, du tahini, du citron et une méthode précise pour travailler la texture.
- ✨ Un secret de chef, mêlant température, temps de mixage et ajout de liquide, transforme cette purée en crème presque mousseuse.
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