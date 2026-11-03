Arrêtez la soupe grise et fade : ces 3 variétés de champignons font se battre les enfants pour le fond de la casserole

Votre soupe aux champignons finit toujours grise et sans goût ? Cette version brune et veloutée mise sur trois gestes clés pour sentir vraiment le sous-bois.

Une soupe aux champignons grise, aqueuse et presque muette, on a tous connu ça. Ici, dès qu’on soulève le couvercle, une vapeur brumeuse s’échappe, qui sent le sous-bois, la feuille humide et le champignon rôti.

Le secret ne tient pas à des litres de crème, mais à une vraie construction de goût : trois sortes de champignons, une réhydratation soignée, une caramélisation franche et un bouillon dopé par l’eau de trempage filtrée. Avec une poêlée cèpes–morilles au vin jaune et des croûtons maison au parmesan, la soupe aux champignons grise devient un velouté au goût de sous-bois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de champignons de Paris bruns, 30 g de cèpes séchés, 30 g de morilles séchées

✅ 1 gros oignon jaune, 4 gousses d’ail, quelques branches de thym frais

✅ 50 g de beurre, 30 g de farine, 1 l de bouillon de volaille

✅ 15 cl de crème liquide entière, 10 cl de vin blanc, sauces soja et Worcestershire, pain de campagne et parmesan

Les trois champignons qui font vraiment « sous-bois » dans la casserole

Pour une soupe aux champignons de Paris bruns qui ne vire pas au beige, on choisit d’abord la bonne base. Les bruns, plus parfumés que les blancs, donnent une couleur soutenue et un velouté généreux.

On renforce ensuite le caractère avec des cèpes et des morilles séchés : réhydratés 30 minutes dans l’eau chaude, puis égouttés, ils livrent une eau de trempage filtrée qui devient un bouillon de forêt à verser avec le bouillon de volaille.

La recette pas à pas : une base veloutée, brune et très parfumée

Tout se joue dans la cocotte. On fait suer oignon et ail dans le beurre, puis on laisse vraiment colorer les champignons pour obtenir une base brune et savoureuse. On déglace les sucs de cuisson au vin blanc, on forme un roux avec la farine, puis on laisse réduire bouillon de volaille et eau de trempage avant d’ajouter crème liquide entière, sauce soja et Worcestershire.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réhydrater cèpes et morilles 30 min dans l’eau chaude, filtrer soigneusement l’eau de trempage et la réserver. Technique : Suer oignon et ail dans le beurre, ajouter les champignons bruns et les caraméliser dans une cocotte large. Cuisson : Déglacer les sucs de cuisson au vin blanc, saupoudrer de farine, former un roux, puis verser bouillon de volaille et eau de trempage. Finition : Laisser réduire 15 min, ajouter crème liquide entière, mixer plus ou moins, puis servir avec poêlée cèpes–morilles au vin jaune et croûtons au parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Caraméliser les champignons (réaction de Maillard) et lier bouillon + eau de réhydratation filtrée avec un roux donne une soupe très riche en umami. ✨ Le twist gourmand : Ajouter poêlée cèpes–morilles au vin jaune et croûtons parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter l’eau courante sur les champignons et les morilles trop peu cuites.

Service et conservation

Servir la soupe avec croûtons à part ; elle se garde 1 jour au frais.