Si vous servez encore des spritz, vous passez à côté de ce cocktail au whisky à l'orange sanguine des barmans tout l'été
À l’heure de l’apéritif, des barmans troquent le spritz pour un cocktail whisky orange sanguine inspiré du Blood & Sand. En quelques gestes, ce verre rubis apporte une vraie allure de bar à la maison.
Le parfum vif de l’orange sanguine, la couleur rubis qui se mêle à la brume du verre, une pointe de céréales dorées… D’un coup, le sempiternel spritz paraît bien pâle.
À force, on entend ce soupir silencieux : « Je ne sers plus de spritz ». On a envie d’une alternative chaleureuse, mais aussi simple qu’un verre pétillant ; c’est là que les barmans dégainent le Blood & Sand.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 cl de whisky écossais doux et fruité
- ✅ 6 cl de vermouth rouge doux
- ✅ 6 cl de liqueur de cerise
- ✅ 6 cl de jus d’orange sanguine fraîchement pressé
Pourquoi les barmans ressortent le Blood & Sand quand ils voient des oranges sanguines
Au bar, l’orange sanguine annonce la saison des apéritifs plus gourmands. Plutôt que de remuer prosecco et bitter italien, on assemble ce cocktail au whisky, velouté et lumineux ; une vraie alternative au spritz, avec plus de profondeur maltée et d’épices douces.
Les bons ingrédients pour un cocktail whisky orange sanguine qui ne tape pas trop fort
On part d’un whisky écossais doux et fruité, un blended non tourbé. Autour, le vermouth rouge apporte des herbes, la liqueur de cerise le côté gourmand, et le jus d’orange sanguine fraîchement pressé tend l’ensemble avec son acidité.
Le secret de ce cocktail whisky orange sanguine tient aux parts égales : 3 cl de chaque ingrédient par verre. Ni trop sucré ni trop alcooleux ; la dilution en shaker arrondit l’alcool et donne une texture veloutée, facile à boire.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre les verres au frais, presser les oranges sanguines et préparer les glaçons.
- Technique : Remplir le shaker aux deux tiers de glace, verser 3 cl de chaque ingrédient par verre.
- Cuisson : Fermer et secouer vivement 7 à 10 secondes, jusqu’à ce que le métal soit bien froid.
- Finition : Filtrer dans les verres glacés, décorer d’une fine rondelle d’orange sanguine et servir aussitôt.
Comment adapter le Blood & Sand à votre table d’apéro
Pour une version moins douce, on réduit légèrement la liqueur de cerise et on augmente le jus d’orange sanguine. Un trait de bitter aux agrumes rappelle l’amertume du spritz et renforce le côté apéritif du mélange.
Ce cocktail whisky vermouth cerise aime la compagnie d’amandes grillées, de copeaux de parmesan, de charcuterie fine ou de toasts au chèvre. On le sert bien frais, à petites gorgées ; l’alcool se savoure toujours avec modération.
En bref
- 🍊 À l’heure de l’apéritif, les barmans délaissent le spritz pour un cocktail whisky orange sanguine inspiré du classique Blood & Sand.
- 🍹 La recette joue sur des parts égales de whisky, vermouth, liqueur de cerise et jus d’orange sanguine pour un cocktail whisky vermouth cerise équilibré.
- 🥂 Astuces de dilution, choix du whisky et petits accompagnements salés transforment ce cocktail au whisky pour l’apéritif en véritable alternative au spritz.
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