Mon fils croyait boire du jus pressé : cette brique du petit-déjeuner cache un détail que tous les parents ignorent
Chaque matin, votre enfant croit savourer un jus pressé alors que son verre vient d'une brique industrielle. Que cache vraiment ce jus d’orange en brique si rassurant ?
Mon fils pensait boire du jus pressé : ce que cache vraiment la brique du petit-déjeuner
Sur la table du petit-déjeuner, la brique de jus d’orange en brique trône comme d’habitude. Le verre de votre fils sent l’agrume, brille d’un orange parfait, mousse à peine. Il lève les yeux : « C’est du jus pressé, hein ? »
On aimerait répondre oui sans hésiter. Pourtant, derrière le 100 % pur jus et les oranges ruisselantes, le jus a été chauffé, désaromatisé, puis ré-aromatisé avec des essences calibrées. Alors, que boit-il vraiment… et comment s’en rapprocher à la maison ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,2 kg d’oranges à jus bio (≈ 8 pièces)
- ✅ 1/2 citron jaune bio (environ 20 ml de jus)
- ✅ Jusqu’à 100 ml d’eau très fraîche
- ✅ 8 à 12 glaçons (facultatif)
« C’est du jus pressé ? » : ce qu’il y a dans la brique
Pour un jus d’orange en brique, tout commence par la pasteurisation, souvent en flash-pasteurisation : on chauffe très vite. L’oxygène et beaucoup d’arômes disparaissent. L’industrie les isole avant, puis les réinjecte ensuite sous forme d’huiles essentielles et d’essences d’orange qui donnent à chaque marque son goût reconnaissable.
Tout cela est légal et contrôlé, mais ce n’est plus un fruit pressé. Un jus maison tourne autour de 60 mg de vitamine C pour 100 ml ; la brique descend à 30–40 mg, alors que 80,2 % des Français la croient riche en vitamine C.
Pur jus, concentré, nectar : lire l’étiquette vite
Au rayon, 100 % pur jus signifie jus de fruit sans sucre ajouté, mais il peut être issu d’un jus à base de concentré puis reconstitué avec de l’eau. « 100 % jus de fruits » ou « 100 % teneur en fruits » peuvent désigner un nectar : minimum 50 % de jus d’orange, le reste eau et sucre. Les pur jus ambiants sont complètement thermisés ; en rayon frais, les jus ultra-frais (traitement ohmique, pascalisation) gardent bien mieux goût et vitamine C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les fruits, les rouler puis les sécher.
- Technique : Couper, presser dans un pichet, ajouter le citron.
- Cuisson : Goûter, allonger avec un peu d’eau très fraîche.
- Finition : Servir aussitôt, garder le reste fermé au frais 24 h.
Quels jus choisir les matins sans presse-agrumes ?
On peut classer : jus ultra-frais, pur jus réfrigéré, pur jus ambiant, jus à base de concentré, puis nectar. Les matins pressés, une brique avec un fruit entier reste acceptable, à condition de la finir vite : la vitamine C chute d’environ 2 % par jour après ouverture.
En bref
- 🥤 Au petit-déjeuner, un enfant pense boire un jus pressé alors qu’il s’agit d’un jus d’orange en brique industriel, pasteurisé et standardisé.
- 🍊 Le texte explique comment désaromatisation, ré-aromatisation, flash-pasteurisation et mentions comme « 100 % pur jus » transforment le contenu réel du verre.
- 🧃 Entre jus ultra-frais, pur jus réfrigéré, jus ambiant, concentré et nectar, un classement surprenant nuance l’intérêt nutritionnel du jus d’orange en brique.
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