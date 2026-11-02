Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : semer de la vesce et du seigle avant la mi-octobre sauve un potager grillé par l'été

Après des canicules à répétition, beaucoup de potagers se retrouvent sur un sol dur, lessivé, presque stérile. Quels engrais verts d’automne peuvent encore le réparer avant le printemps ?

Après un été de canicules à répétition, la terre du potager ressemble souvent à du béton : croûte dure, légumes à bout de souffle. Pourtant, un sol nu qui a déjà souffert de la chaleur continue de se dégrader tout l’automne.

Les maraîchers le savent : l’automne est le moment de lui offrir une vraie cure, non pas avec un sac d’engrais, mais avec un tapis végétal vivant. Ces engrais verts d’automne vont protéger, nourrir et réparer votre sol épuisé… à condition de choisir les bons.

Canicules à répétition : pourquoi votre sol est à bout de souffle

Les fortes chaleurs ont grillé l’humus en surface, ralenti la vie microbienne et fait fuir les vers de terre. Puis les premières pluies ont souvent ruisselé sur cette croûte, emportant l’azote en profondeur. Comme le rappelle le magazine Modes & Travaux, un potager laissé nu tout l’hiver devient lourd, pauvre, avec une « vie microbienne qui ralentit nettement ». Résultat au printemps : une terre difficile à travailler, où les jeunes plants peinent à s’enraciner.

Quels engrais verts d’automne pour un potager en convalescence ?

Nous avons tous déjà regardé un potager grillé en se demandant par où recommencer. Pour une parcelle que l’on peut laisser au repos tout l’hiver, le plus réparateur reste le mélange vesce-avoine-seigle : la vesce, légumineuse, fixe l’azote de l’air, tandis que l’avoine et le seigle, deux graminées rustiques, décompactent le sol et piègent les nitrates. La féverole, semée en bandes, joue aussi les infirmières sur les zones très fatiguées.

Si la planche doit accueillir des légumes tôt au printemps, mieux vaut une couverture rapide qui a déjà été installée cet automne : la phacélie, très mellifère, a levé vite et étouffé les mauvaises herbes. La moutarde blanche a fait de même, mais elle appartient à la famille des choux, radis, navets et roquette ; si ces légumes sont prévus dans la rotation, cette brassicacée a été évitée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de fertilité +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les engrais verts d’automne couvrent le sol, limitent le lessivage, nourrissent la vie souterraine et laissent une terre plus meuble et fertile pour les cultures suivantes. 💡 Le petit plus : Alterner une année sur deux mélange vesce-avoine-seigle et phacélie seule pour varier les familles et casser les cycles de maladies au potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enfouir une masse verte fraîche puis semer aussitôt, ce qui provoque une faim d’azote et des plants chétifs.

Mode d’emploi : semer maintenant, récolter un sol transformé au printemps

Ces engrais verts se sèment entre fin août et mi-octobre, tant que le sol dépasse 8 °C, afin de leur laisser 6 à 8 semaines de croissance. On nettoie la parcelle, on l’aère à la grelinette sur 15 cm, puis on sème à la volée 20 à 30 g de graines par m², enfouies à 1 ou 2 cm et arrosées en pluie fine.

Au printemps, entre mi-avril et début mai, on coupe le couvert à ras, juste avant la montée en graines. Les racines restent en place, la végétation sert de paillage ou est enfouie très superficiellement, puis on attend 2 à 3 semaines avant de ressemer pour éviter la faim d’azote.

Sources Modes & Travaux

«Potager semez ce melange dengrais verts avant la mi octobre pour transformer votre terre au printemps»