Apéro : ce faux pain à l’ail fromager, prêt en 20 min avec ces galettes du supermarché, remplace tous vos feuilletés

À table, tout le monde jurerait croquer dans un vrai pain à l’ail sortant du four. Cette tortilla façon pain à l’ail, prête en 20 minutes, pourrait bien détrôner vos feuilletés d’apéro.

L’odeur de beurre à l’ail emplit la pièce, le couteau croque : tout rappelle un pain à l’ail brûlant. À l’œil, personne ne soupçonne qu’il s’agit simplement de tortillas passées au four.

En réalité, ce faux pain croustillant est une simple tortilla façon pain à l’ail, farcie de fromage. De quoi faire oublier les feuilletés d’apéro, en quelques minutes de four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grandes tortillas de blé nature (type wraps, format XL apéro)

✅ 100 g de fromage frais à tartiner (Philadelphia, Saint-Môret…)

✅ 150 g de fromage râpé (moitié mozzarella, moitié emmental ou gouda)

✅ 20 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 3 gousses d’ail, sel, persil

Les ingrédients de la tortilla façon pain à l’ail ultra fromagère

Deux grandes tortillas de blé remplacent la pâte à pain et deviennent au four une galette fine, facile à couper en bandes partagées.

On étale 100 g de fromage frais en couche mince, puis 150 g de râpé : moitié mozzarella pour le filant, moitié emmental ou gouda pour le gratiné, avec huile d’olive, ail et persil. Pour varier, on peut ajouter un peu de chorizo, de jambon ou de champignons poêlés.

Cuisson : obtenir une tortilla croustillante dehors, fondante dedans

Le secret commence dans la poêle : beurre et huile fondent ensemble, puis on ajoute l’ail râpé et le sel. Feu très doux, 30 secondes environ ; l’ail doit rester blond, jamais brun.

Sur la plaque, on pose la première tortilla, on étale le fromage frais jusqu’au bord, on arrose de beurre et on parsème de râpé. La seconde tortilla referme le tout ; direction four, 8 à 10 minutes à 200 °C, jusqu’à bords dorés et centre bien fondu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C et préparer une plaque avec papier cuisson. Technique : Faire fondre doucement beurre et huile, ajouter l’ail et le sel, laisser blondir. Cuisson : Sur la première tortilla, étaler fromage frais, moitié de beurre, puis 100 g de râpé, couvrir avec la seconde tortilla. Finition : Badigeonner du reste de beurre, ajouter le fromage, enfourner 8 à 10 minutes et couper aussitôt en bandes ou triangles.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le duo beurre–huile permet de parfumer sans brûler l’ail. La couche fine de fromage frais protège les tortillas de l’humidité, tandis que mozzarella et emmental assurent cœur filant et croûte dorée, comme un pain à l’ail. ✨ Le twist gourmand : Pour une surface ultra croustillante, ajouter un voile de chapelure mêlée à un peu de parmesan, voire quelques éclats de chorizo ou de champignons poêlés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser brunir l’ail, ni charger en fromage frais : la tortilla se détremperait, se déchirerait et l’on perdrait l’effet crousti-fondant.

Variantes qui volent la vedette aux feuilletés d’apéro

Servie en bandes à tremper, cette tortilla aime les tomates cerises, la roquette citronnée ou une petite sauce tomate relevée qui réveille le fromage.

Version chèvre–miel possible aussi, avec quelques rondelles de bûche sous le fromage râpé, ou du parmesan en plus pour rappeler les wraps César croustillants. De quoi renouveler l’apéritif sans sortir la pâte feuilletée.