Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : semer des pensées et myosotis en octobre réveille tout le jardin dès le mois de mars

En quelques semaines, octobre ferme sa parenthèse et décide déjà de l’abondance de votre printemps. En misant sur les bonnes fleurs bisannuelles à semer en octobre, votre jardin pourrait bien devancer tous ceux du quartier.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Viola wittrockiana 🌸 Nom courant Pensée de jardin 📏 Dimensions 15 à 25 cm de haut x 20 à 30 cm de large ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -15 °C 🍂 Feuillage Semi-persistant

Au printemps, beaucoup ont déjà poussé la porte de la jardinerie en rêvant de couleurs… pour découvrir des rayons presque vides. Les plus jolies fleurs de bordures étaient parties depuis longtemps, réservées à celles et ceux qui avaient pensé à l’automne.

Le secret tient en deux mots : fleurs bisannuelles. Ces discrètes installées en octobre ont pris de l’avance, ont traversé l’hiver, puis ont explosé en fleurs dès les premiers beaux jours. Si le jardin doit être splendide en mars, c’est maintenant que tout se joue.

Fleurs bisannuelles : le bon réflexe d’octobre

Une plante bisannuelle vit sur deux ans. La première année, elle a surtout fabriqué des racines solides et une petite rosette de feuilles ; la seconde, elle s’est mise à fleurir à fond, puis à grainer. Le passage du froid, ce fameux “hiver au jardin”, agit comme un réveil : ce phénomène, que les botanistes appellent vernalisation, déclenche la floraison au printemps suivant.

En les semant ou en les plantant dès octobre, on laisse à ces bisannuelles d’automne le temps de bien s’enraciner. Résultat, les giroflées ont souvent commencé à fleurir en mars-avril, les myosotis ont illuminé avril-mai, et les pensées ont parfois coloré les jardinières dès la fin de l’hiver, comme l’a rappelé Le Parisien. Le tout avec des plants plus costauds et moins sensibles aux maladies.

Les bisannuelles à ne pas manquer ce mois-ci

Pour un décor romantique, les myosotis bleu ciel, les pâquerettes et les pensées forment des coussins tendres en bordures, au pied des arbres ou dans les jardinières. Les pâquerettes supportent très bien le froid et les pensées, en sol frais et drainé, ont offert une floraison longue, idéale devant la maison ou sur le balcon.

Côté verticalité, les giroflées aiment le soleil et un sol léger ; elles ont déployé leurs épis jaunes, orange ou pourpre dès le début du printemps. Les digitales, elles, dessinent des hampes spectaculaires en mi-ombre, mais toutes leurs parties sont toxiques : mieux vaut les tenir éloignées des petits enfants et des animaux. On peut aussi miser sur la violette cornue en tapis fleuri, l’œillet de poète en bouquets serrés, ou la monnaie-du-pape, précieuse pour ses fameuses “pièces” argentées en bouquets secs.

Comment semer en octobre sans tout perdre cet hiver

Nous avons tous déjà vu un semis disparaître sous la pluie ou une gelée trop forte. Pour éviter cela, le sol a été désherbé, légèrement ameubli et nivelé, sans excès d’engrais. En climat doux et sol drainé, on peut semer en place ; ailleurs, une petite pépinière ou des terrines sous abri froid rassurent, avant repiquage au printemps.

Les graines fines de pensées ou de digitales se sèment presque en surface, à peine recouvertes, car trop de profondeur compromet la levée. Un arrosage en pluie fine garde la terre fraîche mais non détrempée. Si une vague de gel intense est annoncée, un simple voile d’hivernage posé sur les jeunes plants a souvent suffi : en mars, le jardin paraît alors s’être réveillé avant tout le monde.

Sources L’Ami Des Jardins

«8 fleurs annuelles rustiques a semer en octobre pour une floraison precoce»