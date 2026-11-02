Biscuits façon Granola : ce geste tout bête pour un quadrillage parfait va vous faire oublier le paquet

Et si les biscuits façon Granola du rayon goûter n’avaient plus le monopole du quadrillage parfait ? Avec un simple cure-dent, la technique change tout en cuisine.

L’odeur des sablés chauds qui sortent du four, le chocolat au lait qui brille encore un peu… C’est exactement ce que l’on aime dans les biscuits façon Granola, ceux que l’on achète machinalement au rayon goûter. On s’imagine que leur quadrillage régulier demande un matériel de pro, alors on remplit le caddie sans réfléchir.

En réalité, ce motif si reconnaissable se fait avec une simple poche improvisée et un cure-dent. La pâte, elle, se prépare en quelques minutes avec des ingrédients que l’on a déjà dans le placard. Une fois que l’on a compris l’ordre des gestes, on ne regarde plus jamais le paquet de la même façon.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 80 g de beurre mou + 1 œuf battu

✅ 150 g de farine + 25 g de poudre de noisettes

✅ 1 c. à café de levure chimique + 1 pincée de sel

✅ 100 g de chocolat au lait

Des sablés façon Granola maison qui détrônent le paquet

Avec cette base, on obtient une vraie pâte sablée de biscuiterie, riche en beurre et relevée par la poudre de noisettes. L’épaisseur joue un rôle clé : à environ 3 mm, les biscuits cuisent vite, restent bien friables et gardent ce croquant que l’on aime tant au goûter.

On façonne des disques d’environ 6 cm. Une fournée donne 15 à 20 sablés, assez pour remplir une jolie boîte à biscuits et remplacer les versions industrielles. Sans conservateurs ni colorants, le goût est plus rond, plus net ; on sent vraiment le beurre, la noisette et le chocolat au lait qui craque sous la dent.

Le quadrillage en chocolat, plus simple qu’il n’en a l’air

La seule vraie règle, c’est l’ordre des températures. Les biscuits doivent être totalement froids après leurs 15 minutes à 180 °C, et le chocolat au lait simplement tiède au doigt, jamais brûlant. Ainsi, la face sablée reste ferme et l’enrobage se fige en couche lisse.

On trempe une seule face de chaque sablé, on secoue légèrement pour ôter l’excédent, puis on laisse prendre 15 à 20 minutes au frais. Le chocolat restant est glissé dans une petite poche à douille, même taillée dans un sac de congélation. Quelques lignes, un passage de cure-dent perpendiculaire, et le fameux quadrillage apparaît sans effort.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger beurre, farine, œuf, poudre de noisettes, levure et sel, puis former rapidement une boule souple. Technique : Étaler la pâte sur 3 mm entre deux feuilles de papier cuisson, détailler des disques de 6 cm. Cuisson : Cuire 15 min à 180 °C, jusqu’à blond doré, puis laisser refroidir complètement sur une grille. Finition : Tremper une face dans le chocolat fondu, laisser prendre, quadriller avec une poche et un cure-dent.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 30 min 🔍 Le secret de l’expert L’épaisseur régulière à 3 mm garantit un sablé qui cuit vite et reste croustillant. Le refroidissement complet fige le beurre dans la pâte, d’où cette cassure nette sous la dent. Enfin, un chocolat tiède et non brûlant enrobe sans ramollir le biscuit et offre une surface parfaite pour un quadrillage net. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques éclats de noisettes torréfiées ou une micro-pincée de fleur de sel sur le chocolat encore souple ; le contraste entre douceur et pointe salée rappelle les biscuits de pâtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper des biscuits encore tièdes dans un chocolat très chaud. On obtient un sablé qui se ramollit, un nappage irrégulier et un quadrillage qui bave.

Conserver et twister vos biscuits façon Granola

Une fois le chocolat bien durci et le motif sec, on range les biscuits dans une boîte hermétique, à température ambiante, à l’abri de l’humidité. Ils gardent leur croquant jusqu’à 10 jours. On évite le réfrigérateur, qui ternit le chocolat et ramollit la pâte.

Pour changer, on peut remplacer la poudre de noisettes par de la poudre d’amandes, opter pour du chocolat noir ou blanc, ou parsemer la surface d’éclats de noisettes avant la prise. En version plus sage, on s’inspire des granola “healthy” avec chocolat noir, amande et un peu de sucre de coco dans la pâte ; le quadrillage, lui, reste le même et fait toujours son petit effet à l’heure du goûter.