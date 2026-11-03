Grives litornes et pinsons du Nord : ces migrateurs venus tout droit de Scandinavie s'installent au jardin dès le mois d'octobre

Chaque octobre, des oiseaux venus du Nord font halte dans les jardins français, attirés par baies et vergers encore généreux. Qui sont ces voyageurs discrets et comment leur offrir un refuge sans danger ?

Un matin d’octobre, le jardin semble tout à coup plus bruyant : des trilles inconnus, des silhouettes nerveuses dans le pommier, des éclairs de roux et de jaune sur les haies encore perlées de rosée.

Ces visiteurs surprises n’ont rien d’exotiques de volière : ce sont des migrateurs partis d’Islande, de Scandinavie ou de Russie, qui ont survolé mers et forêts pour transformer nos jardins en étape gourmande. Reste à apprendre à les reconnaître… et à bien les accueillir.

Pourquoi ces voyageurs du Grand Nord choisissent-ils votre jardin ?

Au nord de l’Europe, l’automne a déjà refermé le buffet : insectes rares, sols gelés, journées minuscules. Alors, grives, pinsons et tarins ont pris la route vers des contrées plus douces où les baies et les graines abondent encore.

Dès octobre, la France est devenue pour eux un vaste relais-routier : vergers, jardins, parcs urbains offrent fruits tombés, haies d’aubépine ou de sorbier. Beaucoup resteront jusqu’en mars, surtout quand les hivers ont été relativement doux.

Les reconnaître : 5 oiseaux venus du Nord qui animent le jardin

La grive litorne, grande comme un gros merle, montre un dos gris, une poitrine roussâtre tachetée et apprécie les vergers. Sa cousine la grive mauvis porte un sourcil clair et des flancs roux. Autour des mangeoires, le pinson du Nord arbore poitrine orangée et ailes sombres.

Plus discret, le tarin des aulnes, plus petit qu’un moineau, a plumage jaune verdâtre et acrobaties en bandes serrées. Les années de grande faim, un jaseur boréal coiffé d’une huppe arrive sur les arbustes à baies. Nous avons tous déjà voulu les aider… en accrochant des boules de graisse parfois dangereuses, souvent bien avant que le froid durable se soit installé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’entretien 10 min / semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une mangeoire métallique, sans filet plastique que l’on a retiré aux ciseaux et nettoyée régulièrement, limite les blessures, évite les maladies et offre un accès facile aux graines, même par grand froid. 💡 Le petit plus : Ajouter quelques quartiers de pomme ou de poire juste à côté attire aussi les grives et, les années fastes, le jaseur boréal. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Suspendre une boule de graisse dans son filet plastique au ras du sol : pattes coincées, proies faciles pour les chats et mangeoire vite souillée.

Un jardin-refuge pour les migrateurs du Nord, aujourd’hui et pour les années à venir

Pour qu’ils fassent escale chez vous chaque automne, le jardin a besoin de nourriture naturelle et d’abris. Quelques plantations suffisent à changer la donne :

houx et sorbier pour l’hiver ;

aubépine et sureau pour l’automne ;

un pommier laissé un peu « mal ramassé » ;

un coin de haie dense, jamais taillée à ras.

En laissant aussi une petite zone sauvage, des feuilles au pied des haies et un point d’eau peu profond, sans pesticides, le jardin a offert un refuge complet. Certains hivers, bouvreuils ou grosbecs, autres oiseaux venus du nord dans le jardin, s’y sont ajoutés, spectacle inoubliable.