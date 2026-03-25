Adieu les mangeoires hors de prix : cet objet en métal de votre penderie nourrit les oiseaux pour 0 € cet hiver

Cet hiver, la note grimpe pour nourrir les oiseaux du jardin, alors que le froid les fragilise. Un objet oublié dans la penderie peut pourtant tout changer, sans dépenser un euro.

Dans beaucoup de jardins et balcons français, la facture grimpe dès qu’il s’agit de nourrir les oiseaux du ciel. En jardinerie, la moindre mangeoire pour oiseaux coûte cher, alors que les mésanges, moineaux, rouges-gorges ou chardonnerets ont surtout besoin de quelques graines pour passer le froid et le début du printemps. Avec le givre et les sols durs, chaque point de nourrissage compte pour la biodiversité locale.

Face à ces mangeoires hors de prix, une solution très simple se cache pourtant dans la penderie. Un vieux cintre en métal de pressing, souvent tordu et oublié, possède ce qu’il faut : flexibilité, solidité et finesse. En quelques coups de pince, il devient un support suspendu, gratuit et recyclé, capable de porter une belle ration de graines. Reste à voir comment transformer ce cintre ordinaire en station de nourrissage sûre.

Pourquoi un cintre en métal devient l’allié idéal des oiseaux du jardin

Ce cintre en fil de fer, ramené du pressing avec les chemises, finit souvent au fond d’un placard. Détordu, il devient une tige assez rigide pour supporter environ 100 grammes de graines ou un fruit, tout en restant facile à modeler. Suspendue, cette tige oscille légèrement au vent, ce qui complique l’accès pour les chats domestiques, fouines ou rats, alors que les oiseaux s’y posent sans problème.

Quand les insectes se cachent et que les graines gèlent, ce bricolage fait la différence pour les oiseaux en hiver. Une mangeoire posée trop bas ou sur un support bancal peut devenir un piège, renversé par le vent ou accessible aux prédateurs. Avec une astuce de mangeoire oiseaux cintre en métal, la nourriture se retrouve en hauteur, stable et bien visible, au jardin comme sur un balcon.

Tutoriel : fabriquer une mangeoire pour oiseaux avec un cintre à 0 €

Côté matériel, il suffit d’un cintre en métal en bon état, sans rouille ni zone trop fine, d’une pince coupante, d’une pince à bec rond, de gants et d’un support, par exemple une demi-pomme ou un fond de bouteille plastique. On ouvre la boucle sous le crochet, puis on détord le fil de fer pour obtenir une tige droite que l’on lisse sur la table.

Pour créer le support, on recourbe le tiers inférieur en petit escargot : la pointe centrale servira à empaler une pomme ou des quartiers de fruits. Autre option, former un cerceau serré qui maintient le fond de bouteille rempli de 50 à 100 grammes de graines. À l’autre extrémité, on façonne un large crochet pour suspendre l’ensemble à une branche, une pergola ou au bord du balcon.

Où installer votre mangeoire au cintre pour protéger les oiseaux

Pour que cette mangeoire gratuite reste un refuge, l’emplacement compte autant que le montage. Il faut l’accrocher à plus d’1,50 mètre du sol, sur une branche dégagée ou sous un auvent, loin de tout mur, tronc ou rambarde servant de tremplin aux chats. Le métal qui bouge gêne aussi fouines et rats ; un voile de cendre fine ou de savon sec sur le haut du cintre rend leurs pattes glissantes. Un contrôle rapide chaque semaine, surtout après un coup de vent, suffit pour vérifier que tout tient bon et profiter du va-et-vient des oiseaux du jardin.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cet objet en métal de votre placard sauve les oiseaux du froid et des chats cet hiver, surtout au jardin ou au balcon»