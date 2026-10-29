Les ornithologues de la LPO n'en peuvent plus de le répéter : ce détail sur les boules de graisse blesse les mésanges dès novembre

Le gel s’installe et vous accrochez vos boules de graisse en pensant aider les mésanges de votre jardin. Pourtant, la LPO alerte sur un détail méconnu à vérifier avant chaque installation.

Le froid a posé son voile sur le jardin, l’herbe a blanchi et les branches se sont dessinées en ombres fines. Comme chaque année, vous avez acheté des boules de graisse pour aider les oiseaux à tenir face au gel et vous vous apprêtez à les suspendre, confiants. Le ballet des mésanges et des rougegorges semble déjà se dessiner.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux, la LPO, rappelle pourtant qu’un simple détail peut transformer ce geste généreux en piège. Avant d’accrocher vos boules de graisse aux arbres ou au balcon, une précaution, souvent oubliée, change tout pour la sécurité de vos visiteurs ailés.

Pourquoi les boules de graisse aident vraiment les oiseaux du jardin

Dès que les températures ont chuté, insectes, graines et baies se sont raréfiés. Les petits passereaux brûlent pourtant énormément d’énergie pour rester à 40 °C, même par nuit glaciale. Riche en lipides et en graines, la boule de graisse leur a apporté un “coup de pouce” concentré, précieux lors des gels successifs.

Les mésanges bleues et charbonnières, rougegorges, sittelles ou verdiers se sont relayés aux mangeoires tout l’hiver. En France, la LPO conseille de nourrir surtout de mi-novembre à fin mars, puis d’arrêter progressivement quand la météo s’est radoucie, afin de ne pas perturber la recherche de nourriture naturelle au printemps.

Le filet plastique, ce faux ami pointé par la LPO

Nous avons tous déjà suspendu une boule de graisse “toute prête”, encore entourée de son petit filet coloré. Pratique, non ? En réalité, ce filet plastique agit comme un piège : les pattes fines se glissent dans les mailles, se coincent, l’oiseau se débat, se tord la patte, peut se fracturer ou rester pendu jusqu’à l’épuisement. Des associations ont déjà retrouvé des mésanges mortes ainsi, alors que l’intention de départ était de les protéger.

C’est pour cette raison que la LPO déconseille ces filets et recommande de les retirer systématiquement avant de nourrir. Le bon geste est très simple : poser la boule sur une assiette, couper le filet avec des ciseaux sur toute la longueur, le faire glisser comme une seconde peau, puis le jeter dans la poubelle de tri adaptée. Même “biodégradable”, un filet ne doit jamais rester autour d’une boule suspendue.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Sécurité des oiseaux Optimale Pourquoi ça fonctionne ? Sans filet, aucune patte ne peut s’emmêler et la boule de graisse reste facilement accessible dans un support adapté. Le petit plus : en utilisant une mangeoire métallique réutilisable, vous nourrissez tout l’hiver sans générer de nouveaux déchets plastiques. À NE JAMAIS FAIRE : accrocher les boules directement dans leur filet, même “pour quelques jours”.

Des boules de graisse sans filet, bien placées et bien entretenues

Une fois libérées de leur emballage, les boules de graisse gagnent à être glissées dans une mangeoire métallique ou un distributeur grillagé. Ce type de support a offert un appui sûr aux oiseaux, sans risque d’enchevêtrement. On le suspend en hauteur, hors de portée des chats, près d’une haie ou d’un arbuste qui sert de refuge, que l’on soit en jardin ou sur un simple balcon.

Reste un dernier réflexe : l’hygiène. Autour d’une mangeoire sale, les maladies se sont vite propagées. La LPO recommande de laver régulièrement supports et rebords à l’eau chaude et au savon doux, puis de bien rincer et laisser sécher. Si l’on remarque plusieurs oiseaux apathiques ou morts sous la mangeoire, mieux vaut interrompre le nourrissage pendant quelque temps et demander conseil à une association locale. Avec ces gestes, vos boules de graisse pour oiseaux sans filet deviennent une vraie bouée de secours pour toute la saison froide.