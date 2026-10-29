Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : planter son amaryllis avant le 13 novembre est le seul moyen de l'avoir en fleurs à Noël

Fleurir un amaryllis pile pour Noël se prépare bien avant les bougies de la table. Dès l’automne, quelques choix de date, de pot et d’arrosage font toute la différence.

Sur une table de fête, un pot d’amaryllis en fleurs capte la lumière autant que les bougies. Mais ce spectacle rouge, blanc ou saumon ne s’improvise pas le 24 décembre : derrière chaque grande hampe, il y a un bulbe chouchouté dès l’automne, avec un vrai sens du timing.

À partir d’octobre, chaque geste compte pour transformer un simple bulbe de Hippeastrum en star de votre déco de Noël : date de plantation, température de la pièce, choix du pot, quantité d’eau. Bien réglés, ces paramètres ont déjà fait la différence entre un bouton parfait le 25… et un feu d’artifice floral en plein mois de janvier. Alors, comment s’y prendre dès l’automne pour mettre toutes les chances de son côté ?

Programmer un amaryllis de Noël : le bon calendrier d’automne

Un amaryllis de Noël met en moyenne 6 à 8 semaines à fleurir après la plantation dans une pièce chauffée autour de 20 à 21 °C, et plutôt 8 à 10 semaines quand la température tourne autour de 16 à 18 °C. L’astuce consiste donc à partir de la date souhaitée (Noël, réveillon, Nouvel An) et à remonter le temps pour choisir le bon week-end de plantation.

Concrètement, dans un salon bien chauffé, on plante en général entre le 30 octobre et le 13 novembre. Dans une pièce plus fraîche, la bonne fenêtre se situe plutôt du 16 au 30 octobre. En attendant, le bulbe reste au frais et au sec, choisi gros, lourd en main, sans tache molle : c’est lui qui conditionne la hauteur et le nombre de hampes.

Pot, terreau et arrosage : les gestes d’automne qui changent tout

Nous avons tous déjà enterré un bulbe trop profond dans un pot immense « pour être sûr ». Avec l’amaryllis, c’est l’inverse qui fonctionne. Il aime un pot étroit, seulement 2 à 3 cm plus large que le bulbe, bien stable et impérativement percé. On remplit avec un terreau pour plantes d’intérieur allégé en sable, on pose le bulbe en laissant dépasser au moins son tiers supérieur, on tasse légèrement, puis on arrose une seule fois avant de placer le pot en pleine lumière, mais loin du radiateur.

Ensuite, patience : aucun nouvel arrosage tant que la pointe verte n’a pas percé. Puis, pendant la montée de la hampe, on garde le terreau seulement légèrement humide, en arrosant quand la surface sèche au toucher, toujours sur le bord du pot, jamais sur le col du bulbe, et sans laisser d’eau dans la soucoupe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Probabilité de floraison à Noël Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’amaryllis met 6 à 10 semaines à fleurir selon la chaleur de la pièce. En calant la plantation entre mi-octobre et mi-novembre et en limitant fortement l’eau au début, le bulbe ne pourrit pas et la hampe arrive pile pour les fêtes. 💡 Le petit plus : planter deux bulbes décalés de deux ou trois semaines permet d’avoir des fleurs qui se relaient tout l’hiver, même si l’un prend un peu d’avance ou de retard. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : inonder le bulbe après la plantation ou laisser de l’eau stagner dans la soucoupe : c’est la cause numéro un de pourriture et d’absence totale de hampe florale.

De la première hampe aux Noëls suivants : entretenir la magie

Dès que la hampe florale grandit, la plante a adoré être installée tout près d’une fenêtre lumineuse. Tourner le pot d’un quart de tour tous les deux ou trois jours a déjà permis de garder des tiges droites, parfois aidées d’un tuteur discret. Quand les boutons se colorent, une pièce un peu plus fraîche, autour de 15 à 18 °C et loin des radiateurs et courants d’air, prolonge nettement la floraison ; on retire les fleurs fanées au fur et à mesure.

Après les fêtes, on coupe la hampe à quelques centimètres du bulbe, mais on conserve les feuilles. Bien nourries avec un engrais équilibré et arrosées sans excès jusqu’à la fin de l’été, elles rechargent le bulbe. Vient ensuite un repos au frais, avec des arrosages espacés pendant plusieurs semaines, avant une nouvelle mise en pot à l’automne suivant pour retrouver, année après année, un amaryllis prêt à illuminer Noël.