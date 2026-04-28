Plantes d’intérieur : ce moment précis pour remettre de l’engrais, sinon vos racines risquent de brûler
Après la pause hivernale, de nombreux amateurs se demandent quand redonner de l’engrais à leurs plantes d’intérieur en climat français. Entre calendrier et signes de reprise, ce guide aide à éviter racines brûlées et déceptions.
Fin d’hiver, la lumière revient derrière les vitres et l’on se surprend à tendre la main vers la bouteille d’engrais pour « réveiller » les plantes d’intérieur. Ce geste plein de bonne volonté a pourtant déjà condamné plus d’un pot en brûlant les racines.
On a arrêté l’engrais à la fin de l’été ou au début de l’automne, les plantes sont entrées en repos végétatif, et la question revient chaque année : à quel moment précis faut‑il recommencer sans les stresser ? La réponse tient à un calendrier très simple… et à l’observation.
Pourquoi on limite l’engrais en hiver
En intérieur aussi, les plantes ont ralenti pendant les mois sombres : moins de lumière, air sec, terreau qui reste humide longtemps. Les guides conseillent donc de réduire fortement, voire d’arrêter l’engrais de l’automne jusqu’à février, pour respecter ce vrai repos végétatif.
Lorsqu’une plante ne pousse presque plus, elle assimile mal les nutriments. Ajouter de l’engrais à ce moment crée des dépôts de sels, peut brûler les racines et faire tomber le feuillage. Le Parisien Jardin rappelle que « lorsque la plante est en repos végétatif, un apport d’engrais peut brusquer son métabolisme ralenti, et même lui nuire ».
Après l’hiver, quand reprendre l’engrais des plantes d’intérieur ?
Dès que l’hiver est derrière nous, le mois de mars sert de repère pour redonner des nutriments : « le mois de mars est le bon moment pour lui redonner les nutriments qui lui feront le plus grand bien », souligne Le Parisien Jardin. Peaches précise que, pour la plupart des plantes d’intérieur en climat français, la vraie fenêtre s’étale de mi‑mars à avril, quand les nouvelles pousses se manifestent.
Avant de sortir l’engrais, un coup d’œil aux pots rassure. Les bons signaux sont là quand :
- de petites pointes vertes apparaissent au bout des tiges ou au pied de la plante ;
- de nouvelles feuilles se déroulent, plus claires que les anciennes ;
- les tiges s’allongent de semaine en semaine ;
- le terreau sèche plus vite qu’en plein hiver, surtout après un rempotage d’un sujet à l’étroit : avec un terreau neuf, mieux vaut encore patienter 2 à 4 semaines avant la première dose d’engrais, le temps que les racines se réparent.
Une routine d’engrais qui dure
De mars à septembre, mieux vaut un engrais liquide spécial plantes d’intérieur toutes les 2 à 4 semaines, à demi‑dose au départ.
Le trio NPK renforce feuillage, racines et tiges, mais le moindre excès brûle vite.
Sources
En bref
- 🌱 De l’automne à février, les plantes d’intérieur françaises restent au repos végétatif et supportent mal l’engrais, ce qui expose leurs racines à des brûlures.
- 🌸 Au retour de la lumière, un calendrier autour de mars et des signes de croissance guide la reprise progressive de l’engrais liquide pour plantes d’intérieur.
- 🪴 Entre rempotage de mars, dosage en demi‑dose et astuce à base de peau de banane, ce guide affine l’usage du NPK sans révéler les détails.
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