Vous en déroulez 3 par repas : ce geste machinal en cuisine est le pire réflexe à bannir pour la planète

À chaque repas, des millions de cuisines françaises déroulent du papier absorbant sans y penser, persuadées d'agir proprement. Et si ce réflexe rassurant cachait l’un des pires gaspillages du quotidien ?

Vous en déroulez en moyenne 3 par repas : ce réflexe machinal en cuisine est un petit désastre écologique

Dans la cuisine, la poêle grésille, la courge et le poireau exhalent leurs parfums. On goûte, on rectifie le sel. Et, machinalement, la main attrape le rouleau d’essuie-tout posé près des feux.

Ce geste répété midi et soir, c’est 2 à 3 feuilles par repas. Dans 9 foyers sur 10, ce papier absorbant rassure ; pourtant, il cache un petit désastre écologique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes : 2 carottes, 200 g de courge butternut, 1 petit poireau

✅ Appareil : 2 œufs, 60 g de farine, 50 g de fromage râpé (optionnel)

✅ Assaisonnement : 2 c. à s. d’herbes fraîches, ½ c. à c. de sel, poivre

✅ Cuisson & zéro essuie-tout : 2 à 3 c. à s. d’huile d’olive + torchons et carrés de tissu lavables

Le rouleau d’essuie-tout : l’allié “propre” qui plombe votre cuisine écolo

On croit tenir propreté et hygiène au bout des doigts : on arrache, on éponge, on jette. Le règne des gestes jetables. À force, le rouleau devient un vrai réflexe pavlovien, dégainé pour une éclaboussure comme pour sécher quelques feuilles de salade.

Pourtant, un rouleau de papier absorbant cuisine concentre déjà cellulose venue des forêts, blanchiment du papier gourmand en eau et en énergie, puis séchage, emballage, transport. Plus de 800 000 tonnes par an en France, pour finir en déchet non recyclable, difficilement compostable, voué à l’incinération, avec une empreinte carbone plus forte qu’un simple torchon réutilisable.

Remplacer l’essuie-tout sans perdre en propreté : le kit réutilisable à adopter

Pour garder une cuisine écologique et nette, on troque l’essuie-tout contre des matériaux réutilisables : torchons épais, essuie-tout lavables, éponge en cellulose végétale pour les liquides. Leur absorption capillaire rivalise avec le papier. Nos galettes de légumes, cuites à la poêle puis égouttées sur torchon, prouvent qu’une friture sans papier absorbant reste parfaitement croustillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, râper les légumes, émincer le poireau, réunir dans un saladier. Technique : Ajouter œufs, farine, fromage, herbes, sel, poivre, mélanger, laisser reposer 5 min. Cuisson : Chauffer un peu d’huile dans une poêle, former des galettes, cuire 3 à 4 min par face. Finition : Égoutter aussitôt sur un torchon propre plié, servir bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Des légumes encore humides hydratent la farine ; à la cuisson, l’amidon gélatinise et soude la galette, qui dore vite sans se déliter. ✨ Le twist gourmand : Assaisonnez l’appareil avec curry, cumin ou paprika fumé et servez avec une sauce yaourt, citron et herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Égoutter systématiquement fritures et galettes sur essuie-tout, puis jeter ces feuilles grasses aux ordures ou dans les toilettes, reste le pire réflexe à bannir.

Recette zéro essuie-tout : galettes croustillantes d’automne

Au service, on retire le torchon dès qu’il a bu le gras et on pose les galettes sur un plat chaud, sans feuille dessous. Les restes se réchauffent au four à 160 °C sur grille. Avec un panier de torchons propres et le rouleau rangé, on tombe de trois feuilles par repas à presque zéro.