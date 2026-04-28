J’ai ajouté une pincée de cette épice du placard à mon café : ma santé a adoré, je ne le bois plus nature
Un matin, une simple pincée d'épice versée dans la cafetière a changé mon café trop acide. Depuis, ce rituel discret adoucit mes tasses et mon ventre.
L’odeur du café qui monte, la vapeur qui s’enroule autour de la tasse, la première gorgée encore brûlante… Et parfois, ce même rituel laisse un arrière-goût trop amer, un estomac qui tire, une nervosité tenace.
Un matin de printemps, on a glissé une pincée d’une épice du placard dans la cafetière. Le café est devenu plus rond, moins agressif, réconfortant pour le ventre. Depuis, impossible de revenir en arrière ; seule la dose compte.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 ml de café chaud fraîchement préparé
- ✅ 0,5 g de cannelle moulue (≈ 1/4 c. à café)
- ✅ 0,2 g de gingembre + 0,2 g de curcuma en poudre
- ✅ 1 petite pincée de poivre noir + 10 à 30 ml de lait ou boisson végétale
Avant / Après : ce que cette pincée a changé dans ma tasse
Sans rien ajouter, le café réveille, mais il peut aussi serrer le ventre et donner l’impression d’un café trop acide. En glissant un peu de cannelle dans le café, puis un soupçon de gingembre et de curcuma, on change de registre : la tasse devient plus douce, plus longue en bouche, avec un parfum presque pâtissier.
Ces épices dans le café n’en font pas une potion magique, mais elles arrondissent l’amertume et donnent un café moins acide pour beaucoup. Résultat : le sucre devient souvent superflu, la digestion est plus sereine, et on garde l’énergie sans le coup de barre de fin de matinée.
La recette express de mon café aux épices (30 secondes montre en main)
Pour préparer un café aux épices tout simple, on vise des doses minuscules. Ce trio fonctionne avec toutes les cafetières : filtre, piston, italienne ou expresso allongé. L’idée reste la même ; parfumer la tasse, soutenir la digestion et éviter le côté trop agressif à jeun.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Dans un petit bocal, mélanger cannelle, gingembre, curcuma et poivre noir finement moulu.
- Technique : Mettre un quart de cuillère de mélange soit dans le filtre, soit au fond de la tasse.
- Cuisson : Verser le café chaud dessus, ajouter si on aime un peu de lait pour un curcuma café plus doux.
- Finition : Remuer, goûter, puis ajuster les pincées les jours suivants ; un peu plus de gingembre café pour la digestion, ou seulement cannelle les matins sensibles.
Twists gourmands : du simple café épicé au latte dessert
On prépare aussi un petit bocal de mélange, à garder un mois bien fermé ; en cas de traitements lourds ou de grossesse, avis médical recommandé.
Sources
En bref
- ☕ Un matin ordinaire, une pincée de cannelle dans le café a suffi à changer la saveur, la digestion et le ressenti d'énergie.
- 🌿 La recette de ce café aux épices repose sur des doses minuscules et un mélange prêt à l'avance pour parfumer sans alourdir.
- 🔥 Dosages, moments de la journée et petites précautions transforment ce rituel en allié bien-être, entre tasse réconfortante et geste douceur pour le ventre.
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