Mon voisin ressort la tondeuse fin novembre, et ce n'est pas par manie : c'est ce seuil de 6 °C dans le sol qui réveille son gazon

Alors que l’automne s’installe et que le froid pique, votre pelouse continue de pousser comme au printemps. Jusqu’à quand tondre et quels gestes adopter pour l’aider ?

Pull sur les épaules, souffle froid… et pourtant, la pelouse a l’air de repartir comme en mai. Les brins s’allongent, obligent à ressortir la tondeuse alors que calendriers et voisins parlent déjà d’hiver. Cette impression de saison qui n’en finit pas déroute de nombreux jardiniers.

Bonne nouvelle : ce n’est pas votre imagination, c’est juste que votre gazon ne ressent pas le froid comme vous. Tant que le sol reste tiède et humide, il continue à pousser et à refaire ses réserves avant la vraie pause hivernale. Comprendre ce décalage aide à savoir quand tondre, nourrir… ou enfin laisser tranquille sa pelouse.

Pourquoi votre gazon a encore l’impression d’être au printemps

Le gazon de jardin est composé de graminées de climat frais, comme le ray-grass ou les fétuques. Elles apprécient les températures autour de 10 à 15 °C, typiques des journées douces d’automne. Et surtout, elles réagissent à la température du sol : tant que celui-ci ne descend pas durablement sous 5 à 6 °C, la croissance ne s’arrête pas vraiment.

Le Parisien explique que quelques jours doux, sur un sol encore chaud et humide, suffisent à relancer la végétation, même en fin d’automne. Le bon réflexe consiste donc à regarder l’herbe plutôt que le calendrier : si, en deux semaines, elle a encore gagné plus d’un centimètre, votre pelouse est toujours en phase de croissance.

Tonte et feuilles mortes : les bons gestes tant qu’il pousse

Nous avons tous déjà rangé la tondeuse un peu trop tôt… avant de voir la pelouse se transformer en petite prairie. Mon Jardin Ma Maison rappelle qu’il est utile de tondre une dernière fois tant que les températures restent durablement au-dessus de 10 °C, la croissance du gazon ralentissant fortement autour de 6 °C. Visez une hauteur finale de 4 à 5 cm, un peu plus dans les zones ombragées.

Les feuilles mortes compliquent tout : si elles s’accumulent, l’herbe manque d’air et de lumière, l’humidité stagne, mousses et champignons s’installent. Selon t-online, « Pour que votre gazon resplendisse d’un vert intense l’an prochain, il a maintenant besoin de soins particuliers » : enlever régulièrement les feuilles, tondre sans raser et, en octobre-novembre, privilégier un engrais d’automne riche en potassium plutôt qu’en azote.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tontes évitées 2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous observez la pousse réelle et la température du sol, ce qui évite les tontes inutiles et prépare mieux la pelouse au froid. 💡 Le petit plus : Touchez la terre le matin ; si elle est encore tiède, le gazon travaille toujours. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tondre ou marcher sur une pelouse gelée, même légèrement blanchie.

Le vrai signal pour ranger enfin la tondeuse

Le gazon entre vraiment en repos quand les gelées se répètent et que la pousse devient quasi nulle pendant une quinzaine de jours, malgré quelques journées douces. À ce stade, t-online prévient : « si les températures descendent en dessous du point de congélation, ne marchez plus sur votre pelouse », sous peine de casser les brins qui auront du mal à se remettre.