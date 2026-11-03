Un soir, ma voisine italienne m’a apporté ces boules apéro à la pâte à pizza : depuis, je bannis tous les autres apéros

Un samedi soir, une voisine italienne débarque avec des boules de pâte dorées, farcies pesto, jambon cru et mozzarella. En 30 minutes, cet apéro renverse ma routine et cache un secret tout simple.

Un samedi soir banal, chips sur la table et pizza qui attend, la voisine italienne sonne avec un plat fumant. Quand on soulève le torchon, une odeur de basilic et de fromage chaud envahit la cuisine.

On en attrape une, la croûte de pâte à pizza croustille, la mozzarella file dans le pesto. La pizza oubliée n’intéresse déjà plus personne. Depuis, ces boules de pâte pesto, jambon cru, mozzarella ont remplacé tous les autres apéros.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte à pizza rectangulaire (environ 400 g)

✅ 4 c. à café rases de pesto vert

✅ 2 tranches fines de jambon cru

✅ 150 g de mini-boules de mozzarella, 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe d’eau, 1 c. à café de graines de sésame

Comment ces petites boules italiennes ont remplacé toutes les pizzas apéro

Ces boules de pâte à pizza apéro n’ont plus rien à voir avec une part classique. Gonflées, parsemées de sésame, elles cachent une garniture légère : un peu de pesto, quelques éclats de jambon cru, une mini-boule de mozzarella entière. Au four, ces boules de pâte au cœur de mozzarella filante misent tout sur un bon ratio pâte/garniture qui évite les fuites.

Étape par étape : des boules de pâte pesto–jambon cru–mozza inratables

Pour réussir ces bouchées apéritives pesto jambon cru mozza, tout se joue sur trois points : mozzarella bien égouttée, garniture centrée, pâte coupée en carrés réguliers.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter les mini-boules de mozzarella 20 minutes (passoire puis papier absorbant). Couper le jambon cru en petits carrés, préchauffer le four à 200 °C et couvrir une plaque de papier cuisson. Technique : Dérouler la pâte à pizza et la couper en carrés d’environ 6 cm. Au centre, déposer une petite noisette de pesto, quelques morceaux de jambon cru et une mini-boule de mozzarella égouttée. Cuisson : Ramener les coins de pâte au centre, pincer pour souder, puis poser les boules soudure dessous sur la plaque. Mélanger jaune d’œuf et eau, badigeonner, parsemer de sésame et enfourner 15 à 20 minutes. Finition : Sortir quand les boules sont bien dorées dessus et cuites dessous. Laisser reposer 2 à 3 minutes : la mozzarella reste coulante sans brûler et la mie se tient.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Mozzarella en mini-boules entières et bien égouttées : moins d’eau, plus de filant. La garniture centrée, enfermée dans une pâte soudée, fait gonfler la boule et dore la croûte. ✨ Le twist gourmand : Effet waouh : boules disposées en couronne autour d’un camembert rôti, à tremper brûlant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger chaque carré de pesto et de mozzarella humide : tout fuit, la pâte se détrempe et le fromage durcit.

Variantes qui bluffent tout le monde (et se préparent avec la même base)

Poivron grillé, olives noires, pesto rosso ou couronne autour d’un camembert rôti : la même base de boules farcies change instantanément l’apéro.