Je ratais toujours la dorure de ma brioche : ce geste de pâtissier évite croûte brûlée et tresse de Pâques pâle
À chaque Pâques, votre brioche tressée sort du four pâle, tachée ou cartonnée. Ce pâtissier dévoile un geste de dorure au jaune d’œuf pour une mie préservée.
Dans le four, la tresse de Pâques gonfle, embaume le beurre et le citron. On imagine déjà la mie qui file, les raisins dodus, la croûte fine qui craque à peine.
Mais au moment d’ouvrir la porte, la déception revient souvent : brioche pâle, tachée ou brûnie par endroits. On incrimine la recette ou le four, alors que tout se joue dans ce que l’on met sur la pâte… et surtout dans la manière de le passer.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte briochée : 500 g de farine, 80 g de sucre, 10 g de levure fraîche, 3 œufs, 100 g de beurre mou, sel
- ✅ Parfum : zeste de 2 citrons, 80 g de raisins secs, 3 càs de rhum, 2 càs d’eau tiède
- ✅ Dorure : 1 jaune d’œuf, 1 càs de lait ou d’eau, pincée de sel, pincée de sucre
- ✅ Finition : sucre perlé et amandes effilées, selon l’envie
Les ingrédients de la brioche tressée de Pâques citron–raisins
Pour une brioche tressée régulière, on mise sur une farine de blé assez riche en protéines, capable de bâtir un réseau de gluten solide. Autour, le trio sucre–œufs–beurre mou apporte le moelleux, tandis que le sel équilibre le goût et guide la pousse de la levure fraîche de boulanger. Zeste très fin de deux citrons et raisins réhydratés au rhum parfument une mie filante sans la détremper.
Étape 4 : le geste de dorure que m’a montré le pâtissier
Appliquée comme en boutique, la dorure au jaune d’œuf repose moins sur l’ingrédient que sur le geste. On fouette le jaune avec une cuillère de lait ou d’eau, une pincée de sel et un soupçon de sucre, jusqu’à texture fluide. Sur la tresse levée, on dépose une couche ultra fine, pinceau presque sec, des creux vers les bosses, sans coulures. Après quelques minutes de séchage, un second voile rapide avant le four à 170 °C assure une couleur miel, brillante et uniforme.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Délayer levure, pétrir 10 minutes farine, sucre et œufs, ajouter beurre mou, pâte lisse.
- Technique : Réhydrater les raisins au rhum, les ajouter en fin de pétrissage, bouler et laisser en première pousse (pointage) 1 h 30.
- Cuisson : Façonner trois boudins, former une tresse à 3 brins sans serrer, laisser en pousse (apprêt) 45 minutes.
- Finition : Badigeonner en deux couches très fines, puis cuire en cuisson douce à 170 °C 25 à 35 minutes, jusqu’à croûte miel.
Finitions, variantes et conservation sans perdre le moelleux
Servie tiède, elle se garde deux jours sous torchon, ou se congèle en tranches.
En bref
- 🥚 Pour Pâques, une brioche tressée citron–raisins à la levure fraîche de boulanger promet mie filante, mais la dorure au jaune d’œuf pose souvent problème.
- 🍞 La recette détaille pâte, pousses et cuisson douce, puis s’attarde sur un geste de dorure brioche tressée de Pâques particulièrement efficace.
- ✨ Résultat annoncé : une croûte couleur miel, brillante et régulière, sans coller ni dessécher la mie, grâce à quelques coups de pinceau millimétrés.
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