Je ratais toujours la dorure de ma brioche : ce geste de pâtissier évite croûte brûlée et tresse de Pâques pâle

À chaque Pâques, votre brioche tressée sort du four pâle, tachée ou cartonnée. Ce pâtissier dévoile un geste de dorure au jaune d’œuf pour une mie préservée.

Dans le four, la tresse de Pâques gonfle, embaume le beurre et le citron. On imagine déjà la mie qui file, les raisins dodus, la croûte fine qui craque à peine.

Mais au moment d’ouvrir la porte, la déception revient souvent : brioche pâle, tachée ou brûnie par endroits. On incrimine la recette ou le four, alors que tout se joue dans ce que l’on met sur la pâte… et surtout dans la manière de le passer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte briochée : 500 g de farine, 80 g de sucre, 10 g de levure fraîche, 3 œufs, 100 g de beurre mou, sel

✅ Parfum : zeste de 2 citrons, 80 g de raisins secs, 3 càs de rhum, 2 càs d’eau tiède

✅ Dorure : 1 jaune d’œuf, 1 càs de lait ou d’eau, pincée de sel, pincée de sucre

✅ Finition : sucre perlé et amandes effilées, selon l’envie

Les ingrédients de la brioche tressée de Pâques citron–raisins

Pour une brioche tressée régulière, on mise sur une farine de blé assez riche en protéines, capable de bâtir un réseau de gluten solide. Autour, le trio sucre–œufs–beurre mou apporte le moelleux, tandis que le sel équilibre le goût et guide la pousse de la levure fraîche de boulanger. Zeste très fin de deux citrons et raisins réhydratés au rhum parfument une mie filante sans la détremper.

Étape 4 : le geste de dorure que m’a montré le pâtissier

Appliquée comme en boutique, la dorure au jaune d’œuf repose moins sur l’ingrédient que sur le geste. On fouette le jaune avec une cuillère de lait ou d’eau, une pincée de sel et un soupçon de sucre, jusqu’à texture fluide. Sur la tresse levée, on dépose une couche ultra fine, pinceau presque sec, des creux vers les bosses, sans coulures. Après quelques minutes de séchage, un second voile rapide avant le four à 170 °C assure une couleur miel, brillante et uniforme.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer levure, pétrir 10 minutes farine, sucre et œufs, ajouter beurre mou, pâte lisse. Technique : Réhydrater les raisins au rhum, les ajouter en fin de pétrissage, bouler et laisser en première pousse (pointage) 1 h 30. Cuisson : Façonner trois boudins, former une tresse à 3 brins sans serrer, laisser en pousse (apprêt) 45 minutes. Finition : Badigeonner en deux couches très fines, puis cuire en cuisson douce à 170 °C 25 à 35 minutes, jusqu’à croûte miel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~3 h 🔍 Le secret de l’expert Une dorure très fluide, appliquée en deux voiles fins, laisse la pâte gonfler tout en maximisant la coloration et le parfum. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez un soupçon de zeste supplémentaire dans la pâte et quelques amandes effilées sur la dorure encore fraîche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais repasser un pinceau dégoulinant au même endroit : la dorure brûle, tache et fige la croûte.

Finitions, variantes et conservation sans perdre le moelleux

Servie tiède, elle se garde deux jours sous torchon, ou se congèle en tranches.