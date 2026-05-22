Ni farine, ni beurre, ni crème : ce gâteau corse au citron ultra léger cache un fromage frais méconnu à tester d'urgence

En Corse, un gâteau au citron sans farine, sans beurre ni crème fraîche fait l’effet d’un nuage à table. Son secret tient en quatre gestes simples, mais décisifs.

Quand il sort du four, la cuisine se remplit d’un parfum de citron franc, pétillant. Le dessus est à peine doré, le cœur vibre encore, comme un flan léger enfermé dans une fine croûte.

Personne n’imagine pourtant qu’il n’y a ni farine, ni beurre, ni crème fraîche dans ce dessert corse. À chaque bouchée, on cherche l’ingrédient secret qui le rend si aérien.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de brocciu frais, bien égoutté

✅ 4 œufs, blancs et jaunes séparés

✅ 150 g de sucre en poudre et 1 pincée de sel fin

✅ 2 citrons non traités (zestes + env. 80 ml de jus) et 1 c. à soupe de sucre glace (facultatif)

Les 4 secrets d’un gâteau corse au citron sans farine ni beurre

La clé tient dans le choix des produits. Un brocciu frais bien égoutté apporte une matière lactée riche en protéines, qui remplace à lui seul farine, beurre et crème fraîche dans ce gâteau corse au citron sans farine ni beurre.

Autour, tout se joue en finesse : zestes de citron non traité pour le parfum, jus ajouté peu à peu, puis blancs montés en neige souple pour garder un appareil brocciu–œufs–sucre lisse et incroyablement léger.

Étapes détaillées : la méthode inratable, pas à pas

Ensuite, la méthode est simple mais précise : moule chemisé, base au brocciu lisse, blancs ajoutés en trois fois, cuisson à 180 °C jusqu’à bords pris et centre légèrement tremblotant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser un moule de 20–22 cm et préparer citrons, œufs, brocciu. Technique : Fouetter le brocciu pour le lisser, ajouter jaunes, sucre et zestes, puis verser le jus progressivement. Cuisson : Monter les blancs en neige avec le sel, en pics souples, puis les incorporer délicatement à la spatule. Finition : Verser dans le moule, lisser, cuire 35 minutes, laisser tiédir, refroidir complètement puis réfrigérer au moins 4 heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min de préparation, 35 min de cuisson, 4 h de repos au froid 🔍 Le secret de l’expert Sans farine ni beurre, la structure repose sur les protéines du brocciu et des œufs. Fouettées, elles forment un réseau qui retient l’air ; le citron resserre l’ensemble et la cuisson douce fixe cette texture de nuage. ✨ Le twist gourmand : Masser les zestes de citron dans le sucre 10 minutes avant de les ajouter, puis servir le gâteau bien froid avec quelques fraises ou framboises fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter les blancs trop fermes puis les mélanger vigoureusement : tout l’air s’échappe et le gâteau retombe, devient dense et perd son côté soufflé.

Twists corses & idées de service

Servir ce gâteau bien froid, démoulé puis tranché avec un couteau passé sous l’eau chaude. Avant cuisson, on peut masser les zestes dans le sucre pour libérer plus de parfum.

Au moment du service, fraises ou framboises suffisent. Le gâteau se conserve 3 jours au réfrigérateur, et la ricotta égouttée remplace le brocciu quand on n’en a pas.