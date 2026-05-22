Apéro : ces bouchées colorées à base d’œufs en 4 versions disparaissent en 10 minutes, à faire pour vos invités

En 30 minutes, ces œufs mimosa apéro en quatre versions colorées ont fait disparaître un plateau pour 8 invités. Cuisson millimétrée, farces crémeuses et dressage minute suffisent-ils à reproduire cet effet irrésistible ?

On en prépare 4 versions et le plateau est vide en 10 minutes : ces œufs mimosa colorés font un apéro imbattable

En fin de journée, quand la lumière baisse et que les verres s’entrechoquent, une odeur de mayo moutardée suffit à rassembler tout le monde. Sur la table, des moitiés d’œufs bien lisses, garnies d’une farce crémeuse, alignent leurs couleurs jaune, rouge, rose et vert autour du bol de boissons.

Ce soir-là, ces œufs mimosa apéro déclinés en quatre versions ont fait disparaître le plateau en dix minutes. Une seule base, ultra simple, puis des farces parfumées au paprika fumé, au thon, à l’avocat bien mûr ou à la ciboulette façon bistrot. Reste à savoir comment reproduire ce succès à chaque apéritif.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base commune : 12 œufs, 120 g de mayonnaise, moutarde de Dijon, jus de citron, sel, poivre.

✅ Version bistrot : ciboulette ciselée, cornichons finement hachés, quelques herbes fraîches en plus.

✅ Version épicée : paprika fumé ou curry doux, piment d’Espelette pour le petit kick.

✅ Versions thon & avocat : thon au naturel, yaourt, câpres, avocat bien mûr, ail, coriandre ou persil.

Le plateau d’œufs mimosa apéro qui disparaît en 10 minutes

On part d’une douzaine d’œufs durs et on obtient 24 bouchées pour 6 à 8 personnes. La force de cette recette d’œufs mimosa apéritif tient dans une cuisson maîtrisée, une farce très crémeuse à la mayonnaise et à la moutarde de Dijon, puis un jeu de couleurs qui attire toutes les mains.

Les blancs restent impeccables, sans cratère, les jaunes sans bord gris grâce au temps de cuisson précis. On prépare les farces à l’avance, on garde blancs et bols séparés au frais, puis on garnit au dernier moment. Le plateau supporte sans problème un petit transport jusqu’au salon ou chez les voisins.

La base crémeuse et ses quatre œufs mimosa colorés

On coupe les œufs écalés en deux et on récupère tous les jaunes. Écrasés avec mayonnaise, moutarde, jus de citron, sel et poivre, ils forment une base lisse répartie dans quatre bols. On la parfume ensuite : classique ciboulette-cornichon, épicée paprika ou curry doux, thon au naturel façon rillettes, ou avocat ultra crémeux à l’ail et aux herbes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les œufs 10 minutes dans l’eau frémissante, puis refroidir glacé. Technique : Écaler sous un filet d’eau, couper en deux, retirer délicatement les jaunes. Cuisson : Mélanger les jaunes avec mayonnaise, moutarde, citron, sel, poivre jusqu’à texture lisse. Finition : Diviser en 4 bols, parfumer selon la version, garnir les blancs et ajouter toppings croquants.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Détendre la farce avec une cuillère d’eau ou de jus de cornichon allège l’émulsion et la rend lisse. ✨ Le twist gourmand : Parsemer chaque œuf de chapelure dorée à l’ail et d’oignon rouge avant service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser les œufs refroidir dans l’eau chaude ou tiède.

Dressage, conservation et variantes express

Alterner les couleurs, parsemer de graines, garnir l’avocat citronné à la dernière minute.