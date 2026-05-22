Ce dessert coffee shop façon tiramisu qui affole TikTok : ne faites plus cette erreur qui ruine son cœur ultra fondant

Amateurs de café et de chocolat, ce brownie tiramisu façon browniemisu promet un dessert hybride ultra fondant à préparer chez vous. Comment obtenir un cœur fudgy, une crème mascarpone bien tenue et des carrés nets dignes d’un coffee shop ?

Café corsé, mascarpone onctueux et chocolat doux : le brownie tiramisu (browniemisu) qui réunit tout dans la même bouchée

En fin de repas, quand les verres se vident, un parfum de moka peut tout relancer. On tranche un carré sombre, poudré de cacao ; le couteau glisse dans un brownie serré puis dans une crème au mascarpone qui se tient mais reste nuageuse.

Ce brownie tiramisu, ou browniemisu, marie café corsé, chocolat doux et mascarpone onctueux comme en coffee shop. À la maison, on vise un cœur fudgy, une crème qui ne coule pas et des couches nettes ; cette méthode y aide vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base brownie au café : 200 g de chocolat noir 60–70 %, 140 g de beurre, 150 g de sucre, 3 œufs, 90 g de farine, 1 pincée de sel, 1 espresso serré refroidi (30–40 ml).

✅ Couche café : 1 espresso serré refroidi (30–40 ml) avec 1 cuillère à soupe de sucre ou 1 cuillère à soupe de liqueur de café.

✅ Crème mascarpone : 250 g de mascarpone, 20 cl de crème liquide entière bien froide, 40 g de sucre glace, 1 cuillère à café d’extrait de vanille.

✅ Finition : 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, 30 g de chocolat noir pour les copeaux, 1 pincée de fleur de sel.

Les ingrédients clés pour un brownie tiramisu façon coffee shop

Pour ce dessert hybride façon coffee shop, on choisit un chocolat noir 60–70 %, assez intense pour le café. Mascarpone riche (au moins 41 % de matière grasse) et crème entière bien froide donnent une couche onctueuse qui se tient sans lourdeur.

Étape 1 : Réussir le brownie au café, cœur dense et jamais sec

On prépare d’abord un espresso serré, que l’on laisse refroidir avant de l’ajouter à la pâte. Cuisson courte à 165–170 °C pendant 18 à 22 minutes : les bords doivent être pris, le centre encore légèrement tremblant, avec une lame qui ressort couverte de miettes humides, jamais sèche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule de 20 × 20 cm, fondre doucement beurre et chocolat, mélanger avec œufs, sucre, farine, sel et espresso refroidi. Technique : Lisser la surface, enfourner à 165–170 °C, puis laisser complètement refroidir sur grille pour stabiliser la texture fudgy. Cuisson : Badigeonner ensuite le dessus froid avec l’espresso sucré ou alcoolisé ; la croûte se parfume sans détremper le cœur. Finition : Monter la crème, l’incorporer au mascarpone, étaler sur le brownie, filmer, laisser 2 à 4 h au frais, puis cacao, copeaux et découpe au couteau chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 3 à 6 h 🔍 Le secret de l’expert Cuisson courte, base froide, crème froide. ✨ Le twist gourmand : Noisettes torréfiées entre brownie et crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Jamais de crème sur un brownie tiède.

Variantes et twists : du browniemisu classique aux versions noisette ou sans café

Se conserve filmé 2 jours au frais ; servi en carrés, on varie avec noisettes ou café décaféiné.