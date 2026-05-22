Mes enfants me réclament ce gratin courgettes-poulet chaque semaine : la technique anti-eau à connaître absolument

À la maison, ce gratin de courgettes au poulet s’invite presque tous les soirs sur la table familiale. Comment obtient-on un plat fondant, qui se tient, sans eau au fond ?

Dans la cuisine, ça sent le fromage qui gratine, la crème chaude et les herbes de Provence. La cuillère casse la croûte dorée, on tombe sur des courgettes fondantes et des morceaux de poulet moelleux. Le plat se vide sans qu’on s’en rende compte.

Ce gratin de courgettes au poulet est devenu le plat que tout le monde réclame chaque semaine ; il fait aimer les légumes et ne laisse jamais une goutte au fond du plat. Pour obtenir ce résultat, on mise sur une technique anti-eau très simple.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 900 g de courgettes en demi-rondelles fines

✅ 500 g de blancs de poulet, 1 oignon jaune, 2 gousses d’ail

✅ 25 cl de crème fraîche entière (30 % MG), 150 g d’emmental râpé

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre, herbes de Provence + options : moutarde, parmesan, mozzarella, chapelure, curry ou paprika

Pourquoi ce gratin de courgettes au poulet fait l’unanimité à table

Ce plat coche toutes les cases d’un dîner familial : une seule poêle, un grand plat à gratin et une texture ultra réconfortante. Les courgettes se fondent dans la crème, le poulet reste en petits morceaux tendres, et la croûte dorée apporte le croustillant que les enfants adorent, tout en gardant un intérieur bien moelleux.

La méthode express pour un gratin fondant qui se tient

Le secret tient en trois temps : on saisit d’abord le poulet à feu vif pour le dorer sans le sécher, puis on fait tomber les courgettes avec l’oignon afin de faire évaporer une partie de leur eau, enfin on nappe le tout de crème assaisonnée, légèrement liée avec un peu de moutarde ou de fécule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Laver les courgettes, les couper en demi-rondelles. Émincer l’oignon, hacher l’ail, couper le poulet en petits dés. Technique : Chauffer l’huile d’olive. Saisir le poulet 3 à 4 minutes à feu vif avec sel, poivre et herbes de Provence, puis réserver. Cuisson : Dans la même poêle, faire revenir l’oignon 2 minutes, ajouter l’ail puis les courgettes. Saler un peu et cuire 5 à 7 minutes. Finition : Beurrer le plat. Alterner courgettes et poulet, napper de crème assaisonnée, couvrir d’emmental, parmesan, chapelure et mozzarella. Enfourner 30 minutes, puis laisser reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 40 min 🔍 Le secret de l’expert Précuire les courgettes concentre le goût et limite l’eau. Le poulet simplement doré reste juteux, tandis que la chaleur vive crée une belle croûte dorée. ✨ Le twist gourmand : Combo moutarde, parmesan, chapelure et mozzarella pour une croûte crousti-filante très gourmande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues en grosses rondelles avec trop de crème donne un gratin plein d’eau, sans tenue.

Variantes qui cartonnent auprès des enfants (et version plus légère)

Pour changer, on parfume la crème avec un peu de curry doux ou de paprika, ou on ajoute tomates concassées bien égouttées et basilic. Version plus légère, on réduit le fromage et passe à une crème fluide.