Ces gnocchis aux asperges printaniers : cette technique de chef les rend croustillants et ultra parfumés au citron

Gnocchis poêlés croustillants, asperges vertes et citron forment ici un plat minute qui change du quotidien. En quelques gestes précis, vous évitez gnocchis mous, asperges tristes et sauce lourde sans perdre en gourmandise.

Dorés, croustillants, parfumés au citron : ces gnocchis poêlés aux asperges sont un véritable festin printanier

Dans la poêle bien chaude, les gnocchis se colorent, les bords se figent et un parfum de beurre, de basilic et de citron remonte aussitôt. À côté, les asperges restent fermes, vert vif, juste saisies, prêtes à craquer sous la dent.

Le tout sera lié par un pesto au citron léger, brillant, qui enrobe sans étouffer. En quelques gestes, on passe du paquet de gnocchis du soir aux gnocchis poêlés croustillants aux asperges et citron ; voici comment y arriver à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de gnocchis de pommes de terre

✅ 250 g d’asperges vertes, fines et bien fraîches

✅ 1 citron non traité pour le zeste et le jus

✅ 70 à 80 g de parmesan (râpé et en copeaux)

Des produits frais pour un croustillant qui change tout

On part de gnocchis de pommes de terre frais ou sous vide, mais bien égouttés, voire épongés sur un torchon pour limiter l’humidité ; c’est la base d’une croûte dorée. À côté, des asperges vertes fines gardent mieux leur croquant, surtout quand on les choisit bien fermes, sans talon trop fibreux.

Un citron non traité fournit un zeste très parfumé, que l’on ajoutera surtout en fin de cuisson, et un jus qui réveille le basilic, le parmesan et l’huile d’olive du pesto.

La méthode de cuisson pour des gnocchis poêlés vraiment croustillants

On coupe les asperges, on jette 2 à 3 cm de base, puis on les blanchit 2 à 3 minutes dans une eau bouillante salée ; une louche de cette eau servira à détendre le pesto. Celui‑ci se prépare au mixeur avec basilic, parmesan, pignons, ail, zeste de citron, puis huile d’olive en filet et un peu d’eau chaude pour obtenir une sauce souple, parfumée mais légère.

Dans une poêle large très chaude, on verse 1 à 2 cuillères à soupe d’huile, éventuellement un peu de beurre, puis on fait dorer les gnocchis bien espacés 6 à 8 minutes jusqu’à croûte dorée et cœur moelleux. On baisse alors le feu, on ajoute asperges, pesto et 4 à 6 cuillères d’eau de cuisson, juste le temps d’enrober sans laisser bouillir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les asperges, les blanchir, réserver un peu d’eau. Technique : Sécher les gnocchis, chauffer une grande poêle bien huilée. Cuisson : Dorer les gnocchis 6 à 8 minutes en les gardant espacés. Finition : Ajouter asperges, pesto, eau de cuisson, parmesan, zeste de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15-20 min 🔍 Le secret de l’expert Le croustillant vient d’une poêle large chaude et de gnocchis bien secs ; l’eau amidonnée émulsionne l’huile et le fromage du pesto. ✨ Le twist gourmand : Pour un plat de fête, on pose au centre une burrata et ajoute une pointe de piment. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Interdit de faire bouillir le pesto avec les gnocchis ; les herbes noircissent et la texture devient grasse.

Service, variantes et réchauffage de ces gnocchis poêlés croustillants

On sert aussitôt, avec copeaux de parmesan ; les restes se réchauffent seulement à la poêle, feu doux.