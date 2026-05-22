Ces petits gâteaux à la cerise prêts en 15 min : mon secret pour un cœur ultra fondant qui disparaît aussitôt

En 15 minutes de préparation, ces mirlitons à la cerise mêlent pâte feuilletée croustillante et cœur crémeux à l’amande. Quelle astuce permet de les garder ultra fondants sans détremper la pâte ?

Dès que le mirliton à la cerise sort du four, la cuisine se remplit de parfum d’amande, de beurre et de fruits chauds. La surface dore, le cœur reste souple.

On les prépare en quelques gestes, même un soir pressé, et pourtant ces petits gâteaux fondants disparaissent toujours les premiers du plat ; c’est leur force.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 disque de pâte feuilletée pur beurre

✅ 600 g de cerises fraîches, fermes et sucrées

✅ Crème d’amande : 1 œuf, 50 g de sucre blond de canne , 50 g de beurre mou, 50 g de poudre d’amande

, 50 g de beurre mou, 50 g de ✅ Appareil à mirliton : 6 œufs, 150 g de crème liquide entière, 100 g de sucre blond de canne, 1 pincée de sel

Pourquoi ces mirlitons à la cerise font toujours un tabac

Ce petit gâteau d’inspiration mirliton de Rouen joue sur un contraste qui plaît à tout le monde : une base de pâte feuilletée pur beurre bien croustillante, un appareil à mirliton à la texture crémeuse et des cerises fraîches, fermes, qui éclatent de jus. Résultat : un fondant à cœur qui tient bien à la découpe.

Ma recette express de mirlitons à la cerise (8 personnes)

On part d’une crème d’amande enrichie de crème liquide et d’œufs ; la poudre d’amande absorbe le jus des cerises, la crème assouplit. Ce ratio crée un appareil souple qu’on verse dans un moule chemisé, avant une cuisson douce à 170 °C pendant 45 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C, beurrer et chemiser un moule, laver et sécher soigneusement les cerises. Technique : Mélanger le beurre mou avec 50 g de sucre blond, incorporer l’œuf puis la poudre d’amande, ajouter crème, œufs restants et sel sans trop fouetter. Cuisson : Foncer le moule avec la pâte feuilletée, verser l’appareil, répartir les cerises entières ou dénoyautées, enfourner environ 45 minutes jusqu’à légère coloration. Finition : Laisser tiédir pour que l’appareil se fige, démouler délicatement ; pour des petits gâteaux, utiliser des moules à tartelettes garnis de cercles de pâte.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15 min 🔍 Le secret de l’expert La crème liquide limite la coagulation trop rapide des œufs ; associée à la poudre d’amande, elle retient le jus des cerises et donne un appareil velouté qui reste fondant sans détremper la pâte feuilletée. ✨ Le twist gourmand : Parfumer l’appareil avec une cuillère de kirsch ou de vanille et saupoudrer légèrement de sucre blond avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Augmenter la température du four au-delà de 170 °C ou utiliser des cerises trempées d’eau : l’appareil sèche, gonfle puis retombe et la pâte devient molle.

Variantes autour du mirliton : changer de fruits, garder le fondant

On peut remplacer les cerises par des framboises, mirabelles ou prunes tout en gardant la même base ; les petits mirlitons se conservent une journée à température ambiante, deux jours au frais, bien couverts.