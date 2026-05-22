Ces petits gâteaux à la cerise prêts en 15 min : mon secret pour un cœur ultra fondant qui disparaît aussitôt
En 15 minutes de préparation, ces mirlitons à la cerise mêlent pâte feuilletée croustillante et cœur crémeux à l’amande. Quelle astuce permet de les garder ultra fondants sans détremper la pâte ?
Dès que le mirliton à la cerise sort du four, la cuisine se remplit de parfum d’amande, de beurre et de fruits chauds. La surface dore, le cœur reste souple.
On les prépare en quelques gestes, même un soir pressé, et pourtant ces petits gâteaux fondants disparaissent toujours les premiers du plat ; c’est leur force.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 disque de pâte feuilletée pur beurre
- ✅ 600 g de cerises fraîches, fermes et sucrées
- ✅ Crème d’amande : 1 œuf, 50 g de sucre blond de canne, 50 g de beurre mou, 50 g de poudre d’amande
- ✅ Appareil à mirliton : 6 œufs, 150 g de crème liquide entière, 100 g de sucre blond de canne, 1 pincée de sel
Pourquoi ces mirlitons à la cerise font toujours un tabac
Ce petit gâteau d’inspiration mirliton de Rouen joue sur un contraste qui plaît à tout le monde : une base de pâte feuilletée pur beurre bien croustillante, un appareil à mirliton à la texture crémeuse et des cerises fraîches, fermes, qui éclatent de jus. Résultat : un fondant à cœur qui tient bien à la découpe.
Ma recette express de mirlitons à la cerise (8 personnes)
On part d’une crème d’amande enrichie de crème liquide et d’œufs ; la poudre d’amande absorbe le jus des cerises, la crème assouplit. Ce ratio crée un appareil souple qu’on verse dans un moule chemisé, avant une cuisson douce à 170 °C pendant 45 minutes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 170 °C, beurrer et chemiser un moule, laver et sécher soigneusement les cerises.
- Technique : Mélanger le beurre mou avec 50 g de sucre blond, incorporer l’œuf puis la poudre d’amande, ajouter crème, œufs restants et sel sans trop fouetter.
- Cuisson : Foncer le moule avec la pâte feuilletée, verser l’appareil, répartir les cerises entières ou dénoyautées, enfourner environ 45 minutes jusqu’à légère coloration.
- Finition : Laisser tiédir pour que l’appareil se fige, démouler délicatement ; pour des petits gâteaux, utiliser des moules à tartelettes garnis de cercles de pâte.
Variantes autour du mirliton : changer de fruits, garder le fondant
On peut remplacer les cerises par des framboises, mirabelles ou prunes tout en gardant la même base ; les petits mirlitons se conservent une journée à température ambiante, deux jours au frais, bien couverts.
En bref
- 🍒 En quelques gestes, ces mirlitons à la cerise transforment une pâte feuilletée et des fruits frais en petits gâteaux fondants irrésistibles.
- 👩🍳 La recette associe crème d’amande, appareil à mirliton et cuisson douce à 170 °C pour une texture crémeuse qui tient parfaitement à la découpe.
- ⏱️ Quelques gestes techniques et un temps de repos précis suffisent à éviter pâte détrempée, fruits trop juteux ou appareil sec, pour un dessert qui disparaît.
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