Ce clafoutis tomates-chèvre qui embaume la cuisine : 2 gestes à connaître pour ne plus jamais le rater

Ce soir, dans une cuisine qui sent l’été, un clafoutis tomates chèvre promet bien plus qu’un simple gratin. Deux erreurs fréquentes l’attendent encore au tournant.

L’odeur des tomates et du chèvre fondu envahit la cuisine : impossible d’attendre que ce clafoutis tiédisse avant d’y plonger la cuillère

Les tomates cerises éclatent doucement au four, le chèvre commence à gratiner, l’ail et les herbes chauffent dans l’huile. En quelques minutes, la cuisine sent le soleil et le marché d’été. L’appareil gonfle, doré, et on se surprend déjà à sortir les assiettes.

Ce clafoutis tomates chèvre a tout d’un plat simple du soir, mais on sait combien il peut décevoir : fond d’eau, texture d’omelette, chèvre timide. Ici, on joue la carte du flan fondant qui se tient, parfumé à cœur. Reste à connaître les deux gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour l’appareil : 4 œufs, 25 cl de lait entier, 10 cl de crème, 80 g de farine, 20 g de Maïzena, sel, poivre, muscade, 1 c. à café d’herbes de Provence

✅ 400 g de tomates cerises bien mûres

✅ 150 g de fromage de chèvre (100 g de bûche + 50 g de chèvre frais)

✅ 20 g de parmesan râpé, 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, quelques feuilles de basilic

Ingrédients pour un clafoutis tomates–chèvre pour 4 à 6 personnes

On reste sur des produits du quotidien, mais chaque détail compte. Des tomates cerises bien mûres, pas farineuses. Un chèvre équilibré, ni trop sec ni trop frais, pour parfumer sans écraser. Et ce mélange lait + crème qui donne la texture de flan recherchée.

La méthode inratable, pas à pas

Le succès tient à deux réflexes. D’abord, limiter l’eau des tomates en les faisant dégorger ou pré-rôtir. Ensuite, travailler un appareil enrichi en crème et Maïzena, qui prend doucement au four. Résultat : un clafoutis fondant, jamais caoutchouteux ni aqueux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et couper les tomates cerises, les saler légèrement puis les laisser dégorger 10 à 15 minutes sur du papier absorbant, ou les pré-rôtir rapidement. Technique : Fouetter œufs, sel, poivre, muscade, ajouter farine et Maïzena, puis délayer avec lait et crème ; finir par les herbes et le chèvre frais, et laisser reposer 30 minutes au frais. Cuisson : Frotter le moule avec l’ail, l’huiler, poudrer de parmesan, répartir les tomates, verser l’appareil et ajouter la bûche en rondelles. Cuire 35 à 40 minutes à 180–190°C. Finition : Laisser tiédir 10 à 15 minutes, parsemer de basilic et servir, même si l’odeur donne envie d’y retourner aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈1 h en tout 🔍 Le secret de l’expert Tomates dégorgées et fine couche de parmesan absorbent l’eau. L’appareil lait + crème + Maïzena cuit en douceur, pour un flan onctueux, intensément parfumé au chèvre. ✨ Le twist gourmand : Quelques olives noires en rondelles ou un trait de citron confit haché, avec une roquette très légèrement citronnée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre des tomates crues non égouttées et surcuire : le fond baigne d’eau, la texture rappelle l’omelette.

Le carnet de chef : astuces, variantes et rattrapage

Servir tiède avec une salade, ou froid en cubes à l’apéritif.