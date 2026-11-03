Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : la chaleur d'un compost à 70 °C peut chauffer une serre dès le mois de février

Depuis que les composteurs se multiplient, un détail intrigue : ces tas qui fument en plein hiver. Et si cette chaleur du compost transformait vos semis sans attirer les rats ?

Depuis que le tri des biodéchets est devenu obligatoire en France, les composteurs ont fleuri au fond des jardins. Et un matin d’hiver, on découvre souvent le tas en train de fumer, comme un petit volcan oublié dans l’herbe.

Ce simple tas de feuilles, d’épluchures et de tontes cache une réserve de chaleur gratuite. Bien utilisée, cette énergie peut réchauffer une serre, un châssis ou vos semis de printemps.

Pourquoi votre tas de compost chauffe autant ?

Au cœur du compost, bactéries et champignons dévorent la matière organique. En travaillant, ils libèrent une partie de l’énergie sous forme de chaleur, qui peut approcher 70 °C dans un tas équilibré. Volume suffisant, mélange de déchets «verts» et «bruns», humidité d’éponge essorée et aération déclenchent la montée en température.

Préparer un compost bien chaud… sans le transformer en hôtel à rats

Ce réglage précis fait monter la chaleur du compost au cœur du tas tout en produisant un amendement riche. Mais en hiver, ce radiateur gratuit devient aussi un refuge rêvé pour les rongeurs, surtout si l’on y jette restes cuisinés, viandes, poissons ou pommes de terre et autres féculents cuits. Mieux vaut donc se limiter aux déchets végétaux, poser le composteur sur un grillage galvanisé à mailles inférieures à 1,5 cm, l’installer dans un coin dégagé et bien tasser le contenu ; en cas de galerie, un jet prolongé au tuyau d’arrosage suffit souvent à faire déménager les indésirables.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Avance sur les semis 3 à 4 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réunissant volume, mélange verts/bruns, humidité et air, la fermentation s’emballe et chauffe le cœur du tas, chaleur que l’on dirige ensuite vers une petite serre ou un châssis. 💡 Le petit plus : glisser une sonde de thermomètre à compost au centre du tas permet de lancer les semis au moment le plus sûr. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser des restes de repas gras dans un compost peu volumineux : il chauffe mal, fermente, attire les rats et finit par dégager de mauvaises odeurs.

Trois façons malignes d’utiliser la chaleur du compost

Ce pic de chaleur reste bref. Pour en profiter au potager, trois montages restent accessibles même avec un tas de compost domestique.

Le châssis à couche chaude : creusez une fosse plus profonde que la couche prévue, déposez 30 à 50 cm de matières fraîches humidifiées et tassées, puis 15 à 20 cm de terre. Posez le châssis vitré et semez dès que le thermomètre à compost indique une température douce.

: creusez une fosse plus profonde que la couche prévue, déposez 30 à 50 cm de matières fraîches humidifiées et tassées, puis 15 à 20 cm de terre. Posez le châssis vitré et semez dès que le thermomètre à compost indique une température douce. Le serpentin d’eau chaude : enroulez un tuyau souple résistant à la chaleur au centre du tas, faites ressortir les deux extrémités et raccordez-les à une pompe et à un radiateur dans la serre. L’eau transporte la chaleur ; vérifiez que le tuyau ne soit pas écrasé.

: enroulez un tuyau souple résistant à la chaleur au centre du tas, faites ressortir les deux extrémités et raccordez-les à une pompe et à un radiateur dans la serre. L’eau transporte la chaleur ; vérifiez que le tuyau ne soit pas écrasé. Le bac à compost accolé à la serre : placez le composteur contre la face nord, séparé par une paroi mince, conductrice et ininflammable. Remplissez-le de matières mélangées et humides ; la chaleur diffusée tempère l’intérieur, sans aucune plomberie.