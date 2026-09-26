If du jardin : ces petites boules rouges paraissent inoffensives, mais ce qu’elles cachent peut être fatal

Dans les haies et cimetières français, l’if semble inoffensif avec ses petites boules rouges brillantes. Que cache vraiment cet arbre pour inquiéter à ce point toxicologues et jardiniers ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Taxus baccata 🌸 Nom courant If commun, if du jardin, if à baies 📏 Dimensions 8 à 15 m de haut x 3 à 5 m de large ☀️ Exposition Ombre, mi-ombre ou soleil ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Persistant

Dans beaucoup de jardins français, l’if se pare à la fin de l’été de petites boules rouges brillantes, presque comme des bonbons. Les enfants les repèrent aussitôt, les oiseaux en raffolent, et l’arbre semble idéal pour les haies d’ombre.

Car cet arbre, parmi les plus anciens de nos paysages, fait aussi partie des espèces les plus surveillées par les centres antipoison et par l’ANSES. On le retrouve dans des milliers de parcs, cimetières et jardins privés, souvent planté sans que sa dangerosité soit vraiment connue. Ce qui intrigue surtout : ces boules rouges seraient la seule partie inoffensive d’un arbre pourtant capable de tuer un cheval.

If du jardin : un conifère familier parmi les plus toxiques

Ce if du jardin, ou Taxus baccata, est un conifère persistant, à la croissance lente, qui atteint souvent 8 à 15 m en sujet libre. On l’a longtemps choisi pour les haies strictes des maisons de ville et les allées de cimetières, parce qu’il supporte très bien la taille et l’ombre. Ses aiguilles vert sombre forment un décor chic toute l’année, si bien qu’on en oublie presque qu’il s’agit d’une plante à haut risque.

Derrière ce feuillage impeccable se cache la taxine, un alcaloïde cardiotoxique présent dans les aiguilles, l’écorce, le bois et les graines, surtout en hiver. Les centres antipoison rappellent que ce poison résiste au séchage comme à la cuisson : une branche taillée puis oubliée dans un pré est restée dangereuse des mois plus tard. Chez le cheval, 100 à 200 g de feuilles ont déjà suffi à provoquer un arrêt cardiaque brutal, sans traitement possible.

Petites boules rouges : pulpe sucrée autorisée, cœur interdit

Les fameuses petites boules rouges ne sont pas de vrais fruits, mais des arilles : une graine entourée d’une enveloppe charnue. Cette pulpe rouge vermillon, douceâtre et un peu gélatineuse, est la seule partie comestible sans danger de l’arbre, comme le confirme l’IFCE. Les oiseaux l’ont bien compris : ils engloutissent la chair, puis rejettent ou éliminent la graine intacte, sans en absorber le poison.

Le problème se cache au cœur de cette bulle rouge : une grosse graine brune, dure et très toxique. Chez l’enfant, avaler une ou deux baies sans croquer le noyau a le plus souvent entraîné une simple surveillance, car la graine a traversé le tube digestif sans être attaquée. Mais dès qu’elle est mâchée, des vomissements, diarrhées, vertiges, puis des troubles du rythme cardiaque peuvent apparaître en une à deux heures. Au moindre doute, on appelle le 15, le 112 ou un centre antipoison.

Garder un if sans danger pour la famille et les animaux

Les animaux d’élevage sont beaucoup moins chanceux. Chez les chevaux, ovins et bovins, l’if à baies figure parmi les premières causes d’intoxication végétale recensées par l’IFCE : quelques poignées de feuilles, fraîches ou sèches, ont parfois suffi à tuer un cheval au pré.

Au jardin, de simples réflexes limitent pourtant le risque : ne pas planter d’if au bord d’une pâture, ramasser tous les déchets de taille, et lire les étiquettes, obligatoires depuis l’arrêté du 4 septembre 2020 entré en vigueur en 2021. La mention de plante toxique doit maintenant accompagner chaque vente : un rappel précieux pour profiter de cet élégant conifère sans mettre en danger enfants, chiens… ni chevaux du voisin.