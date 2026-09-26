Près de Nantes, ce jardin de château imaginé avec Jules Verne peut renaître ou disparaître selon une petite cagnotte

À Mauves-sur-Loire, près de Nantes, une association mobilise habitants et amoureux de Jules Verne pour redonner vie au jardin à la française du château de la Droitière. Leur cagnotte pourrait transformer ce parc endormi à l’approche de ses 500 ans, mais tout dépendra d’un levier encore méconnu.

Sur les hauteurs de la Loire, à quelques kilomètres de Nantes, un jardin imaginé avec Jules Verne somnole derrière les murs d’un château. À la Droitière, les grandes allées de graviers se sont tassées, le bassin s’est assoupi et la chapelle a disparu du décor.

Construit à la veille de la Révolution, le château de la Droitière a vu défiler propriétaires, pensionnaires du sanatorium puis patients du CHU. L’écrivain nantais y a séjourné chez sa sœur et, avec son beau-frère Victor Fleury, il a façonné un parc à l’anglaise plein de rêverie. Aujourd’hui, une association locale a pris le relais et une cagnotte invite chacun à raviver le cœur à la française du domaine.

Un jardin ligérien entre histoire et imaginaire de Jules Verne

À Mauves-sur-Loire, le parc clos de 11 ha déroule ses reliefs jusqu’au fleuve. Plus de 220 espèces y ont été recensées : frênes, chênes, magnolia à grandes fleurs, cèdre bleu de l’Atlas, ginkgo biloba, févier d’Amérique ou chicot du Canada. Le site a été distingué comme « ensemble arboré remarquable » et son parc à l’anglaise, dessiné au XIXe siècle par Victor Fleury avec Jules Verne, a déjà retrouvé une belle partie de ses perspectives sinueuses.

Devant la façade Louis XVI, le noyau originel est un jardin à la française créé vers 1788 par l’architecte Mathurin Crucy : terrasse, parterre géométrique, allées ensablées, bassin et chapelle fermant la vue. L’association a rappelé au Parisien : « Nous n’avons pas retrouvé dans les archives de traces de broderies de buis mais simplement de plates-bandes régulières fleuries ». Tout l’enjeu consiste à redonner vie à ce dessin sobre, sans le trahir.

Cagnotte, petits dons et grande restauration

Depuis 2018, l’Association des Amis du parc et du château de la Droitière a rouvert des allées, sécurisé les arbres et organisé des visites. Elle a maintenant lancé une collecte sur HelloAsso pour restaurer le jardin d’agrément : aplanir et redessiner les allées, refleurir les parterres, offrir au bassin une nouvelle margelle en pierre et un jet d’eau, reconstruire la chapelle détruite dans les années 1970. L’objectif affiché atteint 75 000 € sur un peu plus de trois ans.

Nous avons tous déjà pensé qu’un petit don ne changerait rien. Ici, c’est l’inverse : grâce au statut d’intérêt général, 66 % du montant versé sont déductibles de l’impôt sur le revenu. Un don de 30 € revient ainsi à 10 €. Pour soutenir le projet, chacun peut : faire un don ponctuel sur la cagnotte, adhérer à l’association ou participer aux événements organisés sur place.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût réel du don jusqu’à -66 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’histoire forte du lieu, liée à Jules Verne, se combine à la valeur botanique du parc et à une déduction fiscale de 66 % : de nombreux petits dons deviennent ainsi un budget conséquent pour financer les travaux lourds du jardin. 💡 Le petit plus : penser au don « en famille » ou au petit virement mensuel : 5 ou 10 € par mois se font à peine sentir, mais pèsent lourd sur trois ans de chantier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : parler uniquement d’argent sans montrer les plans du futur jardin, les essences choisies et l’avancée des travaux : les donateurs ont besoin de voir concrètement ce qu’ils rendent possible.

Un futur décor à visiter… et à copier dans son propre jardin

Lorsque les tracés auront été retrouvés, la façade se reflètera de nouveau dans un parterre symétrique, rythmé de bordures basses et de floraisons saisonnières. Le bassin aura retrouvé son miroir d’eau, la chapelle refermera la perspective et, tout autour, les courbes du parc à l’anglaise continueront à inviter à la promenade. Les bénévoles ont déjà montré combien ce paysage pouvait renaître.

Ce jardin de château donne des idées à toutes celles et ceux qui bricolent un coin de verdure. On peut tracer un axe de vue depuis la maison, l’accompagner de bordures de buis, lavandes ou santolines, puis réserver un angle plus libre, « à l’anglaise », avec allée courbe et arbustes légers. En soutenant la Droitière, les jardiniers s’offrent aussi un modèle grandeur nature, à deux pas de Nantes.