Arrêtez d’acheter vos Bounty : ces 3 ingrédients recréent le goût de votre enfance en 10 minutes
Quand la fringale de chocolat-coco surgit et que le placard est vide, une astuce héritée de nos grands-mères permettait déjà de s’en passer. En quelques minutes, trois ingrédients suffisent pour façonner chez soi une barre culte au cœur coco fondant, à condition de respecter un geste clé.
Nos mamies n’avaient pas besoin du supermarché : le Bounty de votre enfance se refait en 10 minutes à la maison
L’odeur du chocolat qui fond doucement, la coco sucrée qui colle aux doigts ; en une bouchée, on se retrouve à la sortie de l’école, avec cette barre coco-chocolat tant attendue au goûter.
Aujourd’hui, quand l’envie de noix de coco et de chocolat frappe et que le placard est vide, on pense au rayon confiserie. Nos mamies, elles, savaient déjà refaire ce délice chez elles, avec trois ingrédients simples et un peu de patience.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de noix de coco râpée
- ✅ 200 g de lait concentré sucré
- ✅ 180 g de chocolat noir pâtissier
- ✅ 15 g d’huile de coco ou d’huile neutre + 1 pincée de sel fin
Les 3 ingrédients magiques du vrai Bounty maison
La base, c’est le duo noix de coco râpée et lait concentré sucré en parts égales ; ce ratio 1:1 donne une pâte humide qui se tient sans cuisson. Autour, on coule un manteau de chocolat noir pâtissier, légèrement amer, que l’on assouplit avec un peu d’huile pour une coque fine, brillante et craquante. D’ailleurs, une pincée de sel relève la coco et équilibre le sucre.
Recette du Bounty maison prêt en 10 minutes
On ne fait ici aucune vraie cuisson ; tout se joue dans le mélange, le façonnage bien serré et la gestion douce du chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Résultat : un bounty maison plus généreux que la barre du supermarché, sans additifs imprononçables.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Dans un saladier, mélanger coco, lait concentré et sel jusqu’à obtenir une pâte homogène, humide et compacte.
- Technique : Prélever la pâte, façonner une dizaine de boudins ou rectangles très tassés, puis les poser sur une plaque.
- Cuisson : Faire fondre le chocolat en morceaux avec l’huile au bain-marie doux ou au micro-ondes par tranches de 20 secondes.
- Finition : Piquer chaque barre avec une fourchette, la tremper dans le chocolat, déposer sur du papier cuisson puis mettre au frais.
Le passage au frais : le secret du cœur fondant
Au réfrigérateur, il faut compter environ 30 minutes ; le chocolat fige, la garniture se raffermit sans durcir, et le contraste coque croquante / intérieur fondant apparaît. Pourtant, on garde ces barres en boîte hermétique, séparées par du papier cuisson, jusqu’à 4 ou 5 jours, et on peut varier les plaisirs avec chocolat au lait, vanille ou zeste de citron vert.
En bref
- 🍫 Nos grands-mères préparaient un bounty maison au parfum d’enfance, directement dans leur cuisine, avec seulement trois ingrédients du placard et un peu de temps.
- 🥥 Mélange coco et lait concentré, façonnage serré puis enrobage au chocolat noir forment en quelques minutes ces barres gourmandes sans vraie cuisson.
- 🧊 Un passage au froid maîtrisé et quelques gestes de chocolatier transforment cette recette express en bouchées croquantes au cœur moelleux, dignes d’un souvenir de goûter.
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