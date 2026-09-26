Soirs de flemme : cette tarte salée express 4 ingrédients, prête en 10 min, fait accourir tout le monde à table

Soir de flemme, frigo clairsemé : je dégaine ma tarte aux oignons et fromage sans chichis, prête pendant que le four réchauffe la cuisine. Quels gestes simples la rendent si croustillante qu’elle fait accourir tout le monde à table ?

Je la fais quand je n’ai envie de rien préparer : ma tarte aux oignons et fromage sans chichis qui fait accourir tout le monde à table

Un parfum d’oignons dorés, de pâte qui gonfle et de fromage qui gratine envahit la cuisine alors qu’on n’a presque rien fait. En plein soir de flemme, cette tarte embaume l’appartement et donne l’impression d’un vrai repas de retour de marché.

On attrape une pâte prête à dérouler, deux oignons, un peu de crème et le fromage râpé qui traîne au frigo. Dix minutes de gestes, le four fait le reste ; et d’habitude, tout le monde finit par accourir sans qu’on appelle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée prête à dérouler

✅ 2 gros oignons jaunes très finement émincés

✅ 10 cl de crème entière liquide + 1 c. à café de moutarde

✅ 120 g de fromage râpé, 20 g de beurre, 1 jaune d’œuf, parmesan, herbes, sel, poivre

Les 4 ingrédients qui transforment un soir de flemme en vrai dîner

La pâte feuilletée sert de base prête à l’emploi, fine et croustillante. Les oignons jaunes, émincés très finement, cuisent directement au four jusqu’à devenir fondants. La crème entière, relevée d’un peu de moutarde, accueille le fromage râpé qui gratine et parfume chaque bouchée.

Pas à pas : ma tarte aux oignons et fromage sans chichis

On assemble la tarte aux oignons et fromage directement sur la plaque : pâte déroulée, cadre tracé à 2 cm, centre piqué. Une fine couche de crème, les oignons rangés en éventails, quelques noisettes de beurre ; ensuite on oublie le four et on laisse les bords souffler tranquillement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Mélanger crème, moutarde et 100 g de fromage, saler peu, poivrer. Technique : Dérouler la pâte sur une plaque, tracer un cadre à 2 cm, piquer l’intérieur, étaler la crème en couche fine. Cuisson : Répartir les oignons en éventails, ajouter le beurre en noisettes, dorer le bord au jaune, enfourner environ 25 minutes. Finition : À la sortie du four, parsemer de parmesan et d’herbes, laisser reposer quelques minutes, servir chaud ou tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Crème moutardée en couche fine, fromage à pâte dure et pâte bien piquée limitent l’eau et gardent un dessous croustillant. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques lamelles de poire ou de figues et des noix grillées entre les oignons, puis finir par un très léger filet de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de crème ou d’un fromage très coulant : la pâte s’imbibe, ne dore pas au centre et reste molle.

Servir, conserver, réchauffer : en faire la tartine de flemme de la semaine

On sert cette tarte oignons fromage facile bien chaude, quand le fromage file encore, avec une salade verte bien relevée ou quelques feuilles de roquette croquantes.

S’il en reste, on garde les parts au réfrigérateur, bien couvertes, puis on les réchauffe quelques minutes au four. On peut aussi ajouter lardons revenus, restes de camembert ou de chèvre pour varier les soirs de flemme.