Dans une rue française, deux voisins cueillent les mêmes nèfles, mais l’un grimace quand l’autre se régale. Que change vraiment l’attente des nèfles blettes ?

Dans une rue tranquille, deux voisins se partagent le même néflier planté sur la haie mitoyenne. Chaque automne, l’un croque les premiers fruits tombés et grimace aussitôt. L’autre ramasse les mêmes nèfles, les oublie trois semaines dans sa remise… puis se régale.

Entre les deux, il ne s’agit pas seulement d’un palais difficile, mais d’un secret de jardinier : le blettissement. Ce temps de repos transforme un fruit dur et acide en dessert parfumé. Comprendre ce changement évite bien des grimaces… et des gaspillages.

Comprendre la nèfle, ce fruit qui se mange blet et non juste mûr

Les nèfles sont les fruits du néflier commun (Mespilus germanica), un petit arbre rustique d’environ 4 à 6 m, cousin du pommier. Il fleurit au printemps puis donne, en octobre-novembre, ces boules brunes qui pendent dans la haie ou tombent au sol.

Fraîchement cueillie, la nèfle est dure, très astringente, presque immangeable, comme l’a rappelé la Royal Horticultural Society. Pas étonnant que le dictionnaire Le Capital des mots parle de « la nèfle qui ne se mange que pourrie » : en réalité, on la savoure blette, pas pourrie.

Ce qui se passe quand la nèfle blettit : la chimie derrière le miracle

Pendant le blettissement, on laisse les fruits terminer leur maturation au frais. Selon la RHS, l’amidon s’est transformé en sucres, pendant que acides et tanins ont diminué : la chair devient brune, tendre, douce. Pour cela, on a étalé les nèfles, sans qu’elles se touchent, dans un local frais, sombre et hors gel pendant 2 à 3 semaines.

Leur aspect, en revanche, a de quoi désarçonner. Les nèfles sont devenues souples, brun foncé, fripées, ce qui fait dire au voisin pressé, cité par Ouest-France, qu’il s’agit de « des fruits pourris« . La bonne nèfle blette cède sous le doigt sans s’écraser, sent doux ; dès qu’elle suinte, moisit ou dégage une odeur forte, elle a vraiment pourri.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Patience requise 2 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Stockées au frais, à l’abri de la lumière et bien aérées, les nèfles transforment progressivement leur amidon en sucres sans que la chair ne pourrisse. 💡 Le petit plus : Placer une nèfle « test » au centre du plateau permet de goûter régulièrement sans déranger toute la rangée de fruits. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Les entasser dans une cagette chaude où ils se touchent : la moisissure se propage alors très vite et vous perdez presque toute la récolte.

Cueillir, faire blettir, savourer : le mode d’emploi au jardin

Au jardin, on a récolté en automne dès que les fruits se détachaient facilement ou commençaient à ramollir, avec ou sans fortes gelées. Certaines fiches ont laissé croire que le gel suffisait à sucrer la nèfle ; la RHS et des producteurs comme The Orchard Project ont montré qu’il aide, mais ne remplace pas le stockage au frais.

Chez vous, les fruits intacts ont été posés, bien espacés, sur du carton ou de la paille dans une pièce fraîche et sombre. Quand la peau se ride et que la chair cède au doigt sans s’effondrer, vos nèfles blettes sont prêtes : à déguster à la cuillère, avec du fromage, en gelée ambrée ou en compote nèfles-pommes-cannelle qui parfume toute la maison.