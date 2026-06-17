Je taillais ma haie une fois par an : cet article du Code civil permet à mon voisin d’exiger bien plus

En taillant sa haie une fois par an, ce propriétaire se croyait en règle avec son voisin. Jusqu’au jour où un article méconnu du Code civil a tout fait basculer.

Avec le retour du soleil, beaucoup de jardiniers ont ressorti le taille‑haie en se disant qu’une bonne coupe une fois l’an suffirait à être tranquilles avec le voisinage. La haie est bien nette en juin, on range les outils… et on n’y pense plus.

Mais derrière cette routine rassurante se cache un article du Code civil redoutablement précis. Entre la règle des 2 mètres / 50 centimètres et l’article 672 du Code civil, votre voisin peut exiger bien plus qu’un simple rafraîchissement annuel.

Ce que l’article 672 du Code civil autorise vraiment à votre voisin

L’article 671 fixe le décor : si votre haie mesure au plus 2 m, elle doit être plantée à au moins 0,50 m de la limite ; au‑delà de 2 m de haut, elle doit se trouver à 2 m minimum de la propriété voisine. La distance se mesure depuis le centre du tronc jusqu’à la limite.

C’est l’article 672 du Code civil haie qui donne un vrai pouvoir au voisin : si ces distances ne sont pas respectées, il peut demander en justice l’arrachage ou la réduction de la haie à la hauteur légale. La fréquence de taille n’entre jamais en ligne de compte, seule compte la situation réelle de la haie. Une loi de 2025 a même prévu des amendes pouvant aller jusqu’à 750 € pour les haies non conformes.

Pourquoi une taille annuelle ne suffit plus à rester dans les clous

Nous avons tous déjà laissé une haie « sage » devenir un mur vert. Plantée à 80 cm de la clôture, taillée à 1,80 m, elle respectait la loi au printemps… puis a dépassé 2 m en été. À partir de ce moment‑là, tant qu’elle reste au‑dessus de 2 m alors qu’elle est à moins de 2 m de la limite, elle est juridiquement non conforme, même si elle sera retaillée en hiver.

D’ailleurs, quelques réflexes simples changent tout :

sortir le mètre une fois par an pour vérifier hauteur et distance ;

viser 1,70 à 1,80 m maximum quand la haie est proche de la limite, pour garder une marge de repousse ;

anticiper une deuxième taille dans l’année si la haie pousse vite (laurier, thuya, photinia).

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité avec le voisinage Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Mesurer chaque année la hauteur et la distance de la haie, puis prévoir une taille avant qu’elle n’atteigne 2 m près de la limite, aligne le jardin sur les articles 671 et 672 du Code civil et désamorce les tensions de voisinage. 💡 Le petit plus : noter la date et la hauteur de chaque taille dans un carnet ou sur le frigo, pour prouver votre bonne foi en cas de discussion avec le voisin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre un courrier recommandé pour agir ou brûler les déchets de taille, une pratique interdite passible d’une amende pouvant atteindre 750 €.

Adapter votre routine de jardinage : fréquence, saison et bons gestes

L’Office français de la biodiversité déconseille de tailler entre le 15 mars et le 31 juillet, période de nidification des oiseaux. La fenêtre idéale se situe d’août à mi‑mars : une coupe principale fin été, puis, si besoin, une petite reprise hivernale pour rester sous les 2 m.

Les haies vigoureuses ont demandé jusqu’à trois tailles par an pour rester conformes près de la limite, quand une haie plus lente a pu se contenter d’une ou deux interventions. Petit bonus : déposer les branches en déchetterie ou en collecte verte évite l’interdiction de brûlage et le risque d’amende à 750 €, tout en gardant la paix avec le voisinage.