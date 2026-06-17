Plantes en pot grillées : cet accessoire de vaisselle que vous jetez réduit les arrosages de 50 % l’été

Sur mon balcon grillé par le soleil, mes tomates dépérissaient malgré l'arrosoir quotidien. Jusqu'au jour où ma voisine m'a montré comment ses éponges usées, cachées au fond des pots, lui permettent d'espacer les arrosages bien plus qu'on ne l'imagine.

Chaque fois qu’une éponge de vaisselle cesse de mousser, le geste est automatique : poubelle. Or, selon la Commission de la sécurité des consommateurs, environ 1,6 milliard d’éponges seraient jetées chaque année en France, soit 52 par foyer. Autant de petits rectangles ultra absorbants qui pourraient sauver bien des pots assoiffés.

L’été, sur balcon ou terrasse, le terreau se transforme vite en poussière malgré l’arrosoir du soir. Les racines ont à peine le temps de boire que l’eau s’échappe par les trous de drainage. C’est là qu’une voisine futée a soufflé une astuce toute simple, devenue le secret de ses jardinières flamboyantes.

Pourquoi tu ne devrais plus jeter tes éponges usées

Dans une culture en pot, le problème est toujours le même : le volume de terre est réduit et la moindre canicule fait grimper la température dans le bac. L’eau file, la surface croûte, les feuilles pendent. L’éponge, elle, agit comme un tampon : elle boit l’excédent puis le garde au frais, tout au fond.

Glissée au fond du contenant, cette matière alvéolée se gorge d’eau à chaque arrosage, puis la restitue lentement par capillarité dès que le terreau sèche. Des jardiniers observent ainsi des arrosages parfois divisés par deux sur leurs tomates en pot, hortensias, bégonias ou géraniums en plein soleil. Gratuit, discret et terriblement pratique.

Pas à pas : transformer une vieille éponge en réserve d’eau

Nous avons tous déjà retrouvé nos potées à moitié fanées après un week-end. Pour copier l’astuce de la voisine, on garde le côté mousse de l’éponge, on la rince longuement, puis on la plonge quelques minutes dans l’eau bouillante ou du vinaigre blanc pour éliminer microbes et produit vaisselle. Refroidie et sèche, on la découpe en cubes d’environ 2 cm.

Au rempotage, on dépose une couche de billes d’argile, on répartit les morceaux d’éponge, puis on ajoute terreau et plante. Premier arrosage généreux : la réserve se remplit. Ensuite, les racines piochent dans ce matelas humide, idéal pour tomates, hortensias, bégonias et géraniums gourmands en eau, mais à éviter pour cactées, lavandes ou romarin qui aiment la sécheresse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages économisés jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La structure alvéolée de l’éponge absorbe l’excès d’eau au fond du pot, puis la relâche doucement vers le terreau sec ; les racines restent au frais plus longtemps. 💡 Le petit plus : Privilégier les éponges végétales ou le simple côté mousse, surtout pour les pots de légumes, et vérifier chaque année si les morceaux doivent être remplacés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Enfouir une éponge encore imbibée de liquide vaisselle ou d’antibactérien concentré : cela peut brûler les racines et polluer durablement le substrat.

D’autres usages malins des éponges usées au jardin

Petit bonus : ces éponges usées au jardin ne servent pas qu’à l’arrosage. Humidifiées, elles deviennent un petit tapis de germination pour quelques graines. Coupées en lamelles et posées au pied, elles offrent aussi une isolation légère contre un gel bref, à renforcer avec un voile d’hivernage si besoin.

On les réserve enfin au nettoyage des outils ou des pots tachés, puis on les retire au rempotage suivant pour limiter les débris plastiques dans la terre, un geste de jardinage écologique.