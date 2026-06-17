Pelouse : ne sortez surtout pas la tondeuse en mai, cette pause pourrait tout changer dans votre jardin

Chaque printemps, le « mai sans tondeuse » gagne du terrain dans les jardins français, invitant à laisser l’herbe pousser plusieurs semaines. Entre biodiversité, sécheresse et paix de voisinage, cette trêve pourrait bien changer votre façon d’entretenir la pelouse.

Au printemps, le vrombissement des tondeuses revient comme un bruit de fond du quartier, presque aussi attendu que le chant des oiseaux. Pourtant, de plus en plus de jardiniers rangent volontairement la leur au garage pendant plusieurs semaines… et regardent l’herbe monter sans paniquer.

Ce mouvement, porté par le slogan anglo-saxon « No Mow May » devenu chez nous « mai sans tondeuse », bouscule l’idée du gazon impeccable tondu au cordeau. Pourquoi cette trêve de tonte fait-elle tant parler, et que se passe-t-il vraiment dans votre pelouse quand vous laissez la lame au repos ?

De « No Mow May » au « mai sans tondeuse » : un mois pour laisser vivre la pelouse

Le mouvement a été lancé en 2019 par l’ONG britannique Plantlife. Le principe est simple : ne pas tondre, ou beaucoup moins, pendant tout le mois de mai. L’association explique que « Cela permet de laisser pousser des fleurs sauvages comme les marguerites, les pissenlits et les trèfles, tout en favorisant les abeilles et les papillons ». Mai correspond au pic d’activité des pollinisateurs, pile au moment où la pelouse regorge de micro-fleurs nourricières. En France, où 95 % des prairies naturelles ont disparu en une cinquantaine d’années, chaque jardin privé devient un mini refuge crucial.

Ce que gagne votre jardin quand vous arrêtez de tondre quelques semaines

Nous avons tous déjà tondu « par habitude », sans regarder ce qui vivait vraiment dans l’herbe. Or la LPO et l’Office français de la biodiversité rappellent que la première tonte est la plus meurtrière pour les hérissons, crapauds et insectes qui se cachent dans les « fouillis » de feuilles et d’herbes hautes. À la Villa Arnaga, à Cambo-les-Bains, le responsable des espaces verts confie : « On estime que dans une zone traitée de cette manière, il y a dix fois plus de biodiversité ». Quelques semaines sans tonte, et le gazon ras devient une petite prairie pleine de fleurs, de bourdonnements… et d’oiseaux insectivores.

Côté pelouse, l’herbe laissée plus haute crée un microclimat : le sol reste plus frais, l’humidité s’évapore moins vite, les racines plongent en profondeur. Les jardiniers qui ont tenté le mai sans tondeuse ont vu leur gazon jaunir moins vite lors des premières chaleurs et ont réduit les arrosages. Et puis, ne plus sortir la tondeuse tous les week-ends, c’est aussi du temps pour soi… et un quartier plus silencieux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Biodiversité locale x3 à x10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrêtant de tondre quelques semaines, on laisse les fleurs sauvages monter, offrir nectar et pollen aux insectes, tout en créant une ombre légère qui garde le sol frais. La pelouse a ainsi le temps de reconstituer ses réserves, de densifier ses racines et d’accueillir une faune beaucoup plus variée. 💡 Le petit plus : laissez au moins 1 m² de pelouse totalement intact jusqu’en juin : ce coin sert de baromètre de biodiversité… et de refuge discret pour les auxiliaires du jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : reprendre la tonte d’un seul coup, très court, après plusieurs semaines d’arrêt ou passer un robot la nuit : on scalpe la pelouse et l’on blesse la petite faune cachée.

Comment réussir un « mai sans tondeuse » sans laisser le jardin partir en friche

Concrètement, mieux vaut préparer cette pause plutôt que de tout arrêter brutalement. Fin mars ou en avril, on attend que le sol soit ressuyé et que l’herbe ait atteint 7 à 10 cm, puis on fait une tonte haute, en respectant la règle du tiers. Ensuite, on espace les passages et, de début mai à début juin, on laisse pousser au moins 30 % du jardin.

Pour garder un aspect soigné, il suffit de tondre des allées nettes et une bordure de 30 à 50 cm le long de la maison, en laissant le cœur plus sauvage. En 2026, aucune loi n’interdit de tondre en mai, mais le Service public rappelle qu’ »aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ». Une bonne raison de lever le pied… et, pourquoi pas, de transformer progressivement un coin de gazon en petite prairie fleurie durable.