Chaude, tiède ou froide : cette tortilla de courgettes facile à l’espagnole se rate en 1 geste, évitez-le cet été

Cet été, la tortilla de courgettes à l’espagnole passe du plat du soir aux tapas d’apéro, chaude, tiède ou froide. Voici comment obtenir une galette dorée qui reste moelleuse en toute occasion.

Chaude, tiède ou froide, cette tortilla de courgettes à l’espagnole se dévore à toute heure : ma recette facile qui régale l’été

L’odeur de l’oignon qui fond doucement dans l’huile d’olive, le léger grésillement des courgettes, puis cette galette dorée qui glisse de la poêle à l’assiette. On coupe une part, le cœur reste moelleux, presque crémeux, et la surface est juste caramélisée.

En bouchées à l’apéro, en parts généreuses avec une salade, ou serrée entre deux tranches de pain pour un pique-nique, cette tortilla de courgettes à l’espagnole suit tout l’été. Comment réussir une tortilla de courgettes facile qui reste parfaite chaude, tiède ou froide ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs calibre M (env. 330 g sans coquille)

✅ 500 g de courgettes (2 pièces moyennes, bien fermes)

✅ 1 gros oignon jaune (150 g), émincé finement

✅ 90 ml d’huile d’olive (6 c. à soupe) + 1 c. à café de sel fin et poivre noir

Les bons ingrédients pour une tortilla de courgettes à l’espagnole qui se tient

Pour une tortilla espagnole sans pomme de terre, le bon ratio change tout : 6 œufs pour 500 g de courgettes et un bel oignon. Assez de légumes pour le fondant, assez d’œufs pour une galette qui se découpe sans s’effondrer.

L’huile d’olive, généreuse mais mesurée, assure la coloration dorée et ce goût de Sud qu’on aime dans une tortilla courgettes été. On en utilise une partie pour faire fondre l’oignon et saisir les courgettes, l’autre pour la cuisson lente de la galette. Résultat : une texture moelleuse, qui reste stable du service chaud au lendemain froid.

Pas à pas : la tortilla de courgettes facile, sans se louper

La réussite tient à trois gestes simples : bien sécher les courgettes à la poêle, lier avec les œufs sans brusquer, puis cuire doucement avant de retourner. On reste sur une poêle de 24 cm, classique, pour une épaisseur régulière.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en demi-rondelles de 5 mm. Émincer l’oignon. Chauffer 60 ml d’huile, faire fondre l’oignon puis poêler les courgettes 10 à 12 minutes jusqu’à ce qu’elles soient tendres et sans eau. Technique : Battre les œufs avec le sel et le poivre. Ajouter courgettes et oignon encore chauds, mélanger puis laisser reposer 2 minutes pour détendre les œufs et enrober les légumes. Cuisson : Remettre la poêle sur feu moyen-doux avec 30 ml d’huile. Verser l’appareil, égaliser. Cuire 6 à 8 minutes ; les bords doivent être pris, le centre légèrement tremblotant. Finition : Poser une grande assiette sur la poêle, retourner d’un geste franc. Faire glisser la tortilla dans la poêle et cuire l’autre face 3 à 5 minutes. Laisser tiédir 5 à 10 minutes avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert On pré-cuit longuement les courgettes pour évaporer l’excès d’eau, sinon la tortilla se gorge de jus et se déchire. Ajouter les légumes encore chauds aux œufs, puis laisser reposer, démarre une coagulation très douce. Associée à une cuisson à feu moyen-doux, cette méthode donne une tortilla dorée, uniforme, fondante sans être sèche. ✨ Le twist gourmand : Incorporer 80 g de feta émiettée, quelques lamelles de poivron poêlé et un peu de basilic haché dans l’appareil. Ou finir avec une pincée de piment d’Espelette ; la tortilla reste méditerranéenne et encore plus savoureuse, même servie froide à l’apéro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire à feu trop vif ou verser l’appareil dans une poêle brûlante. L’extérieur brûle, l’intérieur reste cru ou devient caoutchouteux. Autre piège : s’arrêter trop tôt sur la pré-cuisson des courgettes ; l’eau rendue empêche la tortilla de se tenir.

Ajuster la cuisson selon que vous la servez chaude, tiède ou froide

Pour une tortilla courgettes chaude, on arrête la cuisson dès que le centre est encore légèrement tremblant. Après 5 minutes de repos, le cœur finit de prendre et reste très moelleux, parfait en plat avec une salade de tomates.

Version tiède, idéale en tortilla courgettes apéro : on laisse refroidir 20 à 30 minutes, puis on coupe en cubes pour les piques. Pour une tortilla courgettes pique-nique, on laisse complètement refroidir, on filme et on garde au réfrigérateur jusqu’à 24 heures ; elle se raffermit et se glisse facilement en sandwich avec roquette et moutarde douce.

Si on veut la réchauffer sans la sécher, on utilise une poêle couverte à feu doux, ou le four à 150 °C quelques minutes. Jamais de micro-ondes trop puissant ; la tortilla perdrait son fondant caractéristique.