Les soirs de canicule, je ne sers plus que ce dessert glacé sans sorbetière que mes invités prennent pour un pâtissier

Les soirs de canicule, ce semifreddo aux fruits rouges tranché comme un entremets fait toujours son effet. Zéro cuisson, texture de mousse glacée et dressage de chef.

Quand la chaleur étouffe encore le soir, les verres perlent, les nappes collent et personne n’a envie d’un crumble brûlant. On rêverait d’un dessert glacé, sans sorbetière, qui rafraîchit rien qu’au regard.

Ce dessert existe : une mousse aux fruits rouges, tranchée comme un cake, qui rappelle un entremets de pâtissier. On la prépare la veille, on l’oublie au congélateur… et on la sert comme un semifreddo.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base semifreddo : 4 œufs calibre M, 130 g de sucre, 400 ml de crème fleurette entière 30 %, 1 c. à café de vanille, 1 pincée de sel

✅ Coulis de framboise : 250 g de framboises, 50 g de sucre, 1 c. à soupe de jus de citron

✅ Décor : 150 g de fruits rouges frais (fraises, framboises, myrtilles), 40 g de pistaches concassées

✅ Fond croustillant facultatif : 80 g de biscuits sablés pur beurre, 30 g de beurre fondu

Les soirs de canicule, je ne sers plus que ça : pourquoi ce dessert change tout

Nuits de canicule, on bannit le four. Ce semifreddo aux fruits rouges ne demande aucune cuisson, pas de sorbetière, juste une base fouettée versée dans un moule à cake filmé. Le lendemain, il se démoule comme un parfait glacé.

Pas à pas : réussir un semifreddo ultra fondant

Tout repose sur l’air. On monte la crème en chantilly, on fouette les jaunes au sucre, on bat les blancs en neige puis on réunit le tout délicatement. Ce trio crée une mousse souple, même sans sorbetière.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tapisser le moule à cake de film alimentaire. Mixer framboises, sucre et jus de citron, puis verser un fond de coulis ; ajouter, si on veut, biscuits émiettés et beurre fondu. Technique : Fouetter la crème froide en chantilly souple et la garder au frais. Blanchir les jaunes avec le sucre, puis monter les blancs en neige avec sel et sucre restant. Cuisson : Incorporer les jaunes sucrés dans la chantilly, puis ajouter les blancs en neige en deux fois, en soulevant avec une maryse pour garder l’air. Marbrer éventuellement avec coulis ou quelques fruits rouges. Finition : Remplir le moule, lisser, filmer au contact et placer au congélateur 8 heures. Pour servir, sortir le semifreddo 10 minutes avant, démouler, couper au couteau chaud et dresser sur des assiettes froides.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 8 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Crème, jaunes et blancs enferment l’air et l’eau sucrée, empêchant la glace de durcir. ✨ Le twist gourmand : Fond biscuits-pistaches au fond du moule, ou filet de limoncello au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une crème tiède, fouetter trop fort le mélange ou recongeler le dessert.

Le timing secret des restaurants : quand sortir votre semifreddo du congélateur

Préparé la veille, le semifreddo supporte plusieurs semaines de congélation. Pour l’effet pâtissier, le sortir 10 minutes avant service et ne jamais recongeler ce qui a commencé à fondre.