Taupes sur la pelouse : ce besoin vital et méconnu qui explique leur soudain pic d'activité dès les premières pluies d'octobre

En quelques nuits d’automne, votre gazon se hérisse de taupinières et la taupe en automne semble tout retourner. Que révèlent vraiment ces monticules sur l’état du sol et les bons gestes à adopter ?

Chaque année, la scène se répète : on a à peine rangé le transat que la pelouse se couvre de petits volcans de terre. Après un été sec, on croyait le jardin enfin stabilisé, et voilà que la taupe en automne semble s’être donné rendez-vous sous nos pieds.

Avant de sortir les grands moyens, une question mérite d’être posée : que raconte vraiment cette agitation souterraine ? Comprendre le rythme de la taupe d’Europe, ses besoins et ses déplacements, permet de réagir avec calme, protéger ses massifs… et profiter au passage d’un précieux coup de main naturel.

La taupe en automne : ce qui se joue dans le sol

Après les fortes chaleurs, les premières pluies ont humidifié un sol que l’été avait durci. Cette terre redevenue souple se laisse beaucoup mieux creuser, et la taupe en profite pour agrandir et réorganiser ses galeries. Les monticules visibles ne sont que la partie émergée de ce chantier : chaque taupinière correspond à la terre évacuée d’un nouveau couloir.

Dans ces couches fraîches se concentrent vers de terre, larves de hannetons, de tipules et courtilières, dont la taupe est friande. Ce petit mammifère insectivore reste actif toute l’année et doit avaler l’équivalent de son poids chaque jour ; sans nourriture, il a rapidement dépéri. L’automne a donc marqué un pic d’activité, idéal pour remplir ses garde-manger en vers et autres invertébrés.

Taupes au jardin : réflexes inutiles et gestes vraiment efficaces

Face aux taupinières qui se multiplient, nous avons tous déjà tenté les remèdes de grand-mère : gousses d’ail, marc de café, cheveux ou poils glissés dans les galeries, voire bouteilles plantées dans le sol. Ces recettes n’ont montré aucune efficacité réelle. Inonder les galeries ou y placer des morceaux de verre, en plus d’être cruels, peut blesser d’autres animaux qui fréquentent le jardin.

Pour éloigner la taupe sans la tuer, quelques méthodes douces ont beaucoup mieux fonctionné sur le terrain :

poser un grillage anti-taupe enterré à 50-60 cm, mailles de 6 à 10 mm, autour d’un petit potager ou d’un massif sensible ;

enterré à 50-60 cm, mailles de 6 à 10 mm, autour d’un petit potager ou d’un massif sensible ; installer des plantes répulsives comme l’euphorbe épurge ou la fritillaire impériale en bordure ;

utiliser des répulsifs à vibration qui la poussent à creuser plus loin ;

reboucher régulièrement taupinières et galeries superficielles pour l’inciter à déplacer son réseau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Zone protégée Potager et massifs 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Enterré à 50-60 cm avec des mailles de 6 à 10 mm, le grillage forme une barrière verticale que la taupe évite. Elle préfère suivre ses galeries existantes plutôt que franchir cet obstacle, tandis que l’eau et les racines continuent de circuler librement. 💡 Le petit plus : profiter de la tranchée creusée pour améliorer la terre avec du compost, puis réutiliser la terre fine des taupinières pour les semis. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser des trous ou des jonctions mal chevauchées dans le grillage, ou choisir une maille trop large : la taupe trouverait la faille en quelques jours.

Cohabiter avec la taupe et tirer parti de son travail

Vue autrement, la taupe d’Europe devient une alliée discrète. En creusant, elle a ventilé et drainer la terre, mélangeant les différentes couches du sol et faisant remonter une terre fine, idéale pour les semis. Elle régule aussi naturellement de nombreux ravageurs du sous-sol, en dévorant larves de hannetons, de tipules, chenilles et courtilières qui s’attaquent aux racines.

L’astuce consiste à zoner le jardin : accepter sa présence dans un verger, un talus ou le fond du terrain, et réserver les protections lourdes aux zones très soignées. En aplatissant simplement les taupinières sur la pelouse et en ressemant un peu de gazon au printemps, on limite l’impact visuel tout en laissant cet ingénieur du sol faire une partie du travail à notre place.