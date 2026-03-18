Pommes de terre : ces erreurs de conservation qui vous font tout jeter (et les astuces pour tout sauver)

En France, des kilos de pommes de terre finissent chaque année à la poubelle faute de bons réflexes à la maison. Variétés, conservation et recettes anti-gaspi redonnent pourtant des repas entiers.

En France, plus de 1,4 million de tonnes de pommes de terre finissent à la poubelle chaque année. Sac acheté en promo, tubercules oubliés au fond d’un placard, patates germées qu’on jette par réflexe… Ce légume pourtant bon marché, nourrissant et facile à cuisiner disparaît, faute de bons gestes à l’achat, au rangement et au moment de passer en cuisine.

La pomme de terre se garde longtemps, supporte presque toutes les cuissons et se recycle bien, à condition de connaître quelques règles simples. Du choix de la variété à la gestion des restes, en passant par la question du frigo, de la lumière et de la germination, chaque étape peut faire gagner plusieurs repas. Et parfois, sauver un sac entier.

Bien choisir ses pommes de terre

Tout commence au magasin. Les variétés à pomme de terre à chair ferme comme la Ratte, la Charlotte ou la Roseval restent entières après cuisson : idéales pour les salades, poêlées et plats mijotés. Les tubercules plus riches en amidon, dits farineux (Bintje, Agria, Marabel), se défont aisément et donnent frites croustillantes, gratins fondants ou purées onctueuses.

Entre les deux, des variétés polyvalentes comme la Monalisa ou la Désirée rendent service partout et évitent des ratés. Pour limiter le gaspillage, mieux vaut aussi vérifier chaque tubercule : une bonne pomme de terre est ferme, sans odeur forte, peau lisse, sans tache verte étendue, sans zone molle ni germes déjà longs.

Conserver les pommes de terre : bons réflexes

Une fois à la maison, le premier réflexe pour bien conserver les pommes de terre consiste à les sortir du sac plastique. Ce type d’emballage garde l’humidité et les fait pourrir vite. Elles se tiennent bien mieux dans un sac en papier, un filet ou une caisse en bois, rangés dans un endroit frais, autour de 8 à 10 °C, sombre et légèrement aéré. Ne les lavez pas tant qu’elles ne sont pas prêtes à être cuisinées et gardez-les éloignées des oignons.

L’ennemi à surveiller s’appelle solanine, toxine qui se concentre dans les parties vertes et les germes. Une légère zone verte peut être retirée en épluchant largement, mais une pomme de terre très verte doit partir au compost. Une pomme de terre germée reste consommable si les germes sont courts et la chair ferme : on enlève tout, on cuisine vite. Les tubercules ramollis sans odeur ni tache anormale glissent très bien dans une soupe, une purée ou un gratin.

Recettes anti-gaspi de pommes de terre

Pour éviter de jeter, la cuisine devient votre meilleure alliée. Les épluchures bien frottées se transforment en chips d’épluchures croustillantes : un filet d’huile, du sel, 15 à 20 minutes au four à 200 °C. Les restes de purée donnent des galettes avec un œuf et un peu de farine, poêlées quelques minutes. Patates cuites oubliées au frigo ? En soupe, en poêlée ou en hachis parmentier, elles retrouvent facilement une seconde vie.