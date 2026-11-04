Goûter du mercredi : cette tarte au sucre ultra légère fait oublier la brioche, sauf si vous négligez ce geste

Mercredi, la brioche du boulanger cède sa place à une tarte au sucre du Nord, dorée et gonflée, préparée à la maison pour le goûter. Quels gestes transforment cette pâte briochée en nuage léger sans se compliquer la vie ?

Mercredi, la cuisine sent le lait tiède et le beurre qui caramélise doucement au four. La brioche du boulanger peut attendre ; sur la table, une tarte au sucre maison gonfle, dorée comme dans les souvenirs d’enfance.

Avec sa pâte briochée gonflée, sa mie aérienne et ses puits de beurre et de sucre fondant, cette tarte au sucre du Nord remplace sans complexe la viennoiserie du coin. Comment l’avoir toujours légère et moelleuse au centre pour le goûter du mercredi ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte briochée : 300 g de farine T45, 6 g de levure sèche (ou 15 g fraîche), 5 g de sel

✅ Liquides : 100 ml de lait demi-écrémé tiède, 1 œuf

✅ Sucre et beurre : 40 g de sucre, 60 g de beurre doux mou

✅ Garniture : 3 c. à soupe de sucre, 50 g de beurre doux froid en dés

Pourquoi cette tarte au sucre fait oublier la brioche

La magie tient dans l’équilibre entre pâte riche et texture légère. On dose le beurre et le sucre pour parfumer sans alourdir. La mie reste mie filante et bien levée, avec ces poches caramélisées qui font oublier la brioche du boulanger.

Pas à pas : la pâte briochée légère et moelleuse

Tout commence avec un lait simplement tiède, autour de 30–35 °C, pour réveiller la levure de boulanger sans la brûler. On pétrit d’abord 5 minutes pour amalgamer, puis encore 8 à 10 minutes ; la pâte devient souple, brillante et légèrement collante, promesse d’une mie aérienne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Activer la levure dans le lait tiède, puis rassembler farine, sucre, sel et œuf dans le bol. Technique : Pétrir 5 minutes, puis incorporer le beurre mou petit à petit et pétrir encore 8 à 10 minutes jusqu’à pâte lisse et souple. Cuisson : Laisser pousser la pâte 1 h à 1 h 30, dégazer, étaler dans le moule beurré puis laisser gonfler encore 30 à 45 minutes. Finition : Creuser des petits puits, répartir sucre et dés de beurre froid, cuire 20 à 25 minutes à 180 °C, servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 15 🔍 Le secret de l’expert Le trio lait tiède, bon pétrissage et double pousse crée une pâte qui retient les gaz de fermentation. Résultat : une mie filante, légère, qui supporte la garniture beurre-sucre sans s’affaisser. ✨ Le twist gourmand : Remplacer le sucre blanc par de la vergeoise et ajouter quelques grains de sucre perlé avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais surdoser la farine ni chauffer trop fort le lait : levure affaiblie et brioche sèche assurées.

Servir, conserver et twister la tarte au sucre du mercredi

On la sert encore tiède, quand le beurre embaume la mie et que le sucre reste juste fondant, avec un chocolat chaud ou un café au lait. Conservée sous cloche, elle se réveille en 5 minutes dans un four doux à 150 °C.