Ce plat de pâtes au Boursin tout cuit ensemble, moins de 10 €, fait taire toute la table tous les samedis d’automne

Un plat de pâtes poireaux jambon Boursin qui cuit tout seul au four et parfume la maison le samedi soir. Une one pot pasta doudou, régressive, qui fait aimer les poireaux sans remplir l’évier.

Chaque samedi d’automne, la maison sent la poêle chaude, le poireau qui fond doucement et le fromage frais qui commence à buller. On pose un grand plat au centre de la table, les pâtes se nappent d’une crème onctueuse, le jambon fume encore légèrement, et on se sert en silence, juste occupé à savourer.

Ce rituel tient en un seul geste : tout mettre dans un plat et laisser le four travailler. Une pâtes poireaux jambon Boursin façon one pot, régressive, généreuse et presque sans vaisselle. Comment on fait pour obtenir ce plat doudou, prêt à sortir du four tous les samedis soirs d’octobre à novembre ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pâtes courtes crues (coquillettes, penne, fusilli…)

✅ 3 à 4 petits poireaux (ou 2 gros), le blanc et le vert tendre émincés

✅ 8 tranches de jambon blanc (200–240 g) coupées en lanières

✅ 600 ml de bouillon de légumes + 150 g de Boursin ail & fines herbes, poivre

Le plat doudou du samedi d’automne : pâtes poireaux jambon Boursin

Dans ce gratin de pâtes poireaux jambon au four, chaque ingrédient a sa mission. Les pâtes courtes absorbent le bouillon, relâchent leur amidon et épaississent la sauce. Les poireaux, finement tranchés, cuisent à cœur et apportent ce côté fondant légèrement sucré. Le jambon donne du relief salé et rassurant.

Au centre, le Boursin se met à fondre, puis se mêle au bouillon de légumes. On obtient une vraie one pot pasta Boursin, sans casserole supplémentaire, sans crème à ajouter. Le résultat : un plat familial généreux, qu’on prépare avec un panier d’ingrédients à moins de 10 € et un simple plat à gratin large.

Pas à pas : la méthode « tout dans le même plat » (four ou cocotte)

Pour des pâtes au Boursin au four vraiment crémeuses, le choix du plat compte autant que les doses. On préfère un plat à gratin large, où les pâtes forment une couche assez fine ; ainsi, elles restent bien entourées de bouillon chaud et cuisent de façon homogène.

On remue plusieurs fois pendant la cuisson : ce geste simple aide le fromage à se répartir, empêche les pâtes de coller en bloc et garde une texture souple. En version cocotte, même principe : tous les ingrédients ensemble, couvercle, feu moyen et remuages réguliers. Dans les deux cas, on ajuste avec un trait de bouillon si la surface sèche trop vite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Laver soigneusement les poireaux, les émincer finement, couper le jambon en lanières ; au choix, faire revenir les poireaux 5 minutes avec un peu d’huile. Technique : Dans un plat à gratin large, déposer les pâtes crues, les poireaux et le jambon. Verser les 600 ml de bouillon chaud, puis répartir le Boursin en morceaux à la surface et au centre. Cuisson : Enfourner environ 30 minutes à 180 °C, en remuant toutes les 8 à 10 minutes. Ajouter un filet de bouillon chaud si besoin ; en cocotte, couvrir et cuire 15 à 20 minutes à feu moyen en remuant souvent. Finition : Laisser reposer 3 à 5 minutes hors du four, poivrer, puis servir aussitôt. Ajouter noix, noisettes ou chapelure toastée pour une touche croustillante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson tout-en-un garde l’amidon des pâtes dans le plat ; il se lie à la matière grasse du Boursin et au bouillon pour créer une sauce épaisse, sans crème ajoutée. Les poireaux, émincés très fins, se délient dans ce mélange et disparaissent presque, ce qui rassure les enfants tout en parfumant la sauce. ✨ Le twist gourmand : Un soir de fête, on remplace une partie du Boursin par une version Truffe et on ajoute des champignons poêlés au moment de servir ; pour une version veggie, on ôte le jambon et on ajoute des pois chiches cuits. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des pâtes trop fines ou ne jamais remuer en cours de cuisson ; elles boivent tout le liquide, accrochent au fond et la sauce se sépare. On évite aussi de trop saler au départ, le bouillon et le Boursin font déjà le travail.

Que faire des restes ? Batch cooking, lunch du dimanche et recyclage malin

Les restes de ce gratin se gardent 2 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Pour retrouver le moelleux, on ajoute une cuillère d’eau ou de bouillon, puis on réchauffe doucement à la casserole ou au micro-ondes, couvert.

On peut aussi transformer la portion du lendemain en mini-gratin express : un peu de chapelure, un filet d’huile, passage sous le gril quelques minutes. Avec une salade de mâche ou de jeunes pousses, ce reste de samedi soir devient un déjeuner du dimanche presque chic, toujours aussi réconfortant.