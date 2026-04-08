Ce gratin de pâtes sans précuisson, prêt en 30 min, fait taire toute la table : le mélange à glisser dans chaque tube

En 30 minutes, ces cannelloni ricotta-épinards sortent du four fondants, gratinés, sans pâtes dures ni farce qui fuit. Tout repose sur un geste simple et un trio de sauces bien dosé.

« Je glisse ce mélange dans chaque tube de pâte » : 30 minutes au four et toute la famille se ressert sans un mot

Dans le plat, les tubes de pâte sont rangés au cordeau. À travers la couche dorée, on devine la sauce tomate qui bouillonne, la béchamel qui frémit et ce parfum de fromage grillé qui envahit la cuisine. Quand on plonge la cuillère, le dessus craque juste, puis laisse place à un cœur moelleux, presque crémeux, où la pâte fond avec la farce.

Ce silence à table, on le doit à un geste précis : on glisse un mélange ricotta-épinards dans chaque cannelloni sec, puis on laisse le four travailler. Pas de pré-cuisson des pâtes, pas de stress de gratin qui brûle avant d’être cuit. Encore faut-il maîtriser la farce, la quantité de sauce et la cuisson douce qui rendent ces cannelloni ricotta épinards irrésistibles…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de cannelloni secs (4 à 6 personnes)

✅ 500 g de ricotta, 300 g d’épinards frais, 1 à 2 gousses d’ail, 1 pincée de muscade

✅ 40 à 60 g de parmesan râpé (+ 20 à 30 g pour gratiner), sel, poivre

✅ 500 ml de sauce tomate, 500 ml de béchamel fluide, 1 filet d’huile d’olive, 150 à 200 g de mozzarella (optionnel)

Les ingrédients pour des cannelloni ricotta-épinards qui font taire toute la table

Pour un vrai gratin de cannelloni ricotta épinards au four, on mise sur des cannelloni bien secs ; ils vont boire la sauce et cuire à cœur sans pré-cuisson. La ricotta doit être ferme, sans excès d’eau, afin d’obtenir une farce qui se tient. Les épinards frais, tombés à la poêle, apportent le vert et le côté végétal qui équilibre le fromage.

Le duo sauce tomate + béchamel forme le fameux double nappage : la tomate assaisonne, la béchamel protège les pâtes et garde l’ensemble moelleux. Parmesan et mozzarella complètent le tableau ; l’un sale et gratine, l’autre apporte le côté filant qui fait revenir tout le monde se resservir.

Cannelloni ricotta épinards au four : la farce crémeuse qui se tient

On commence par faire tomber les épinards avec ail et huile d’olive, puis on les presse soigneusement ; c’est la clé pour éviter un gratin aqueux. Hachés, ils se mêlent à la ricotta et au parmesan, relevés de muscade, sel et poivre. Cette farce doit être dense, lisse, bien assaisonnée ; une bouchée crue permet de corriger tout de suite.

Glissée dans une poche à douille ou un simple sac congélation coupé, elle se faufile sans effort dans chaque tube. C’est ce geste qui transforme des cannelloni farcis sans pré-cuisson en plat du dimanche soir : chaque tube est rempli jusqu’aux extrémités, sans trous d’air, puis serré dans le plat pour une cuisson régulière.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire tomber les épinards avec ail et huile, égoutter puis presser pour retirer un maximum d’eau. Technique : Mélanger ricotta, épinards hachés, parmesan, assaisonnement, puis mettre la farce en poche et garnir chaque cannelloni. Cuisson : Aligner les tubes serrés dans le plat, napper de sauce tomate puis de béchamel, parsemer de parmesan et mozzarella. Finition : Cuire 30 minutes à 180 °C, couvrir d’alu si besoin, laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 55 min 🔍 Le secret de l’expert Les cannelloni secs cuisent par absorption : généreusement entourés de sauce tomate et de béchamel, ils gonflent sans sécher. Une farce ricotta-épinards bien égouttée concentre les saveurs et évite que l’eau ne casse la texture du gratin. À 180 °C, la pâte s’attendrit pendant que le dessus dore tranquillement ; le repos de 5 minutes laisse les sauces se stabiliser pour des parts nettes. ✨ Le twist gourmand : Ajouter à la farce un zeste fin de citron et quelques pignons de pin grillés, ou un peu de pecorino pour un goût plus corsé. Juste avant de servir, un filet d’huile d’olive parfumée au basilic donne un air de trattoria à ce gratin de cannelloni à la tomate et béchamel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sous-doser les sauces. Si les cannelloni ne sont pas presque noyés, ils restent durs au centre. On évite aussi les épinards mal égouttés et les cuissons trop fortes au-delà de 200 °C qui brûlent le dessus avant que l’intérieur soit cuit.

Conservation, réchauffage et variantes de cette recette familiale de cannelloni

Ce plat de recette familiale de cannelloni supporte très bien l’anticipation. On peut le monter quelques heures à l’avance, filmer, garder au frais, puis enfourner au dernier moment. Une fois cuit, il se conserve deux jours au réfrigérateur ; on réchauffe à 150 °C, couvert d’alu, avec un léger ajout de sauce sur les bords si besoin.

Envie de varier ; on glisse dans la farce quelques dés de jambon cru, des champignons poêlés ou un peu de piment pour une version plus relevée. En petits plats individuels, les bords caramélisent davantage et le côté gratin crousti-fondant est encore plus marqué. Toujours avec le même geste simple : on glisse le bon mélange dans chaque tube de pâte, et le four fait le reste.