Galette de courgettes râpées : ce geste à la poêle a transformé mon dîner express, arrêtez de la rater

Chaque semaine, cette grande galette de courgettes râpées sauve le dîner en 25 minutes, directement à la poêle. Mais tout repose sur un retournement précis qui change la texture.

Dans la poêle, l’huile frémit, la courgette râpée crépite et le fromage commence à fondre. Odeur chaude, promesse de dîner réconfortant.

Pourtant, la galette se délite, reste molle, colle au fond. Jusqu’au soir où on la retourne d’un bloc. Tout change.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de courgettes, râpées finement + 1 c. à café de sel fin

✅ 2 œufs + 2 c. à soupe de farine ou fécule, pour la tenue

✅ 120 g de jambon en dés (ou saumon fumé) + 120 g de mozzarella

✅ 30 g de parmesan, 1 gousse d’ail, poivre, 2 c. à soupe d’huile d’olive

« J’ai retourné ma courgette râpée dans la poêle » : le geste simple qui a tout changé

En tassant la courgette râpée comme une vraie galette et en la retournant comme une tortilla, on obtient une pièce unique, bien dorée. Plus de petits tas qui s’éparpillent, mais une grande galette de courgettes râpées à la poêle, crousti-fondante, prête en 25 minutes.

La méthode express pour une galette de courgettes râpées à la poêle qui se tient

Tout commence par le sel. On râpe fin, on mélange avec une cuillère à café de sel et on laisse dégorger. D’ailleurs, c’est là que tout se joue. Puis on essore presque violemment, dans un torchon, jusqu’à pulpe compacte. Œufs, farine et fromages lient le tout ; le jambon ou le saumon apportent le côté salin.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, saler, laisser dégorger 10 à 15 min puis essorer très fort. Technique : Mélanger la pulpe compacte avec œufs, farine, fromages, jambon, poivre et, si voulu, ail ou zeste. Cuisson : Chauffer l’huile, verser la pâte en une galette, tasser fermement et cuire 4 min de chaque côté. Finition : Baisser le feu, couvrir 2 min, puis servir aussitôt, coupé en parts, encore bien croustillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert Moins d’eau signifie plus de chaleur directe : la croûte dore vite, le cœur reste moelleux. Œufs et farine créent un réseau qui soude la courgette tassée ; la galette supporte alors le retournement. ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron ajouté à la fin réveille tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais bâcler l’essorage ni retourner avant que les bords se décollent.

Variantes, accompagnements et conservation du dîner à la courgette

Pour changer, on remplace le jambon par du saumon fumé en lanières et on ajoute un zeste de citron ; la galette devient plus fraîche, presque marine. Version végétarienne ? Feta ou parmesan, herbes et noix concassées. On sert avec salade croquante ou sauce yaourt grec, et on garde les restes deux jours au frais, réchauffés à la poêle.