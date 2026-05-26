Terrasses d’été : ce cocktail au concombre des gentlemen londoniens va faire oublier votre spritz en un week-end
Sur les terrasses de Londres, les gentlemen trinquent avec un long drink vert, chic et glacé, au parfum de jardin anglais. En quelques gestes simples, ce cocktail au concombre façon Pimm’s s’invite chez vous et promet de bousculer spritz et mojito.
Sur la table, le verre se couvre de buée, les glaçons tintent, une odeur verte et fraîche monte du concombre. La fraise et la menthe apportent douceur. On pense à un jardin anglais, pas à un bar surchargé.
A Londres, les gentlemen misent sur un cocktail au concombre façon Pimm’s servi en grand verre long, plein de glace. Bonne nouvelle : ce long drink anglais au concombre se prépare en dix minutes, sans shaker.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 20 cl de Pimm’s No.1 + 8 cl de gin London Dry
- ✅ 60 cl de limonade gazeuse bien froide (ou moitié ginger ale)
- ✅ 1 concombre ferme, 200 g de fraises, 12 feuilles de menthe
- ✅ Beaucoup de glaçons, carafe et grands verres remplis à ras bord
Le cocktail au concombre des gentlemen londoniens : pourquoi il va remplacer votre spritz cet été
Ce cocktail au concombre façon Pimm’s est plus léger qu’un spritz, moins sucré qu’un mojito. Le duo Pimm’s No.1 et gin apporte des notes d’agrumes et d’herbes ; la limonade bien froide allonge le tout en verre vraiment désaltérant. Ce cocktail concombre menthe supporte la durée, même quand la terrasse devient le prolongement du salon.
Recette express : le Pimm’s au concombre, étape par étape (sans shaker)
Ici, tout se joue dans la carafe. On met d’abord tout au frais, on prépare les rubans de concombre, les fraises et la menthe, puis on assemble délicatement. Le pas-à-pas ci-dessous donne la méthode pour un résultat net.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre limonade ou ginger ale au frais, préparer beaucoup de glaçons.
- Technique : Tailler le concombre en rubans, couper les fraises, tapoter la menthe entre les mains sans l’écraser.
- Cuisson : Dans la carafe, verser Pimm’s et gin, ajouter concombre et moitié des fraises, remplir de glace puis compléter avec la limonade froide versée en dernier.
- Finition : Donner un tour de cuillère, ajouter menthe et reste des fruits, servir aussitôt dans des verres bourrés de glace.
Variantes et service : trois versions pour révolutionner vos apéros d’été
On adapte ce long drink anglais au concombre selon les convives. Version légère, on réduit le gin et on augmente limonade et concombre. Sans alcool, on garde limonade ou eau gazeuse citronnée, fruits, menthe et autant de glace.
Pour plus de relief, remplacer une partie de la limonade par du ginger ale et presser un quartier de citron vert, à servir très frais avec quelques bouchées salées ; l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Sources
En bref
- 🍸 À Londres, les gentlemen adoptent un cocktail au concombre façon Pimm’s, servi en long drink glacé pour les soirées d’été sur la terrasse.
- 🥒 Une carafe, du Pimm’s, un peu de gin, limonade très froide, rubans de concombre, fraises et menthe suffisent pour un cocktail concombre menthe spectaculaire.
- ✨ Variantes légères, version sans alcool et secret de pré-infusion transforment ce long drink anglais au concombre en atout majeur de vos apéros d’été.
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